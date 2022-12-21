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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки более 70 раз обстреляли Херсон и область – горсовет

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Россияне атаковали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков
Россияне атаковали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков
Фото: Херсонська міська рада / Telegram

Российские войска за прошедшие сутки 71 раз обстреляли территорию Херсона и области. Оккупанты били по жилым кварталам и домам, вследствие чего погиб гражданский. Об этом сообщил Херсонский горсовет.

Россияне атаковали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В Херсоне оккупанты попали в речной порт, частные и многоквартирные дома.

Есть жертвы среди гражданского населения области. За прошедшие сутки россияне убили одного человека, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Херсон, война, военные, РСЗО, артиллерия, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, войска, россияне
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