Оккупанты за сутки более 70 раз обстреляли Херсон и область – горсовет

Россияне атаковали регион из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

В Херсоне оккупанты попали в речной порт, частные и многоквартирные дома.

Есть жертвы среди гражданского населения области. За прошедшие сутки россияне убили одного человека, шесть человек получили ранения различной степени тяжести.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.