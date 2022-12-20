В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение

О находке военнослужащие сообщили местным археологам, и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты. Оказалось, что на этом месте находилось древнеримское поселение, сообщили в ГПСУ.

После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция, говорится в сообщении.