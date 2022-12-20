В Херсонской области пограничники обнаружили древнеримское поселение

О находке военнослужащие сообщили местным археологам, и дальнейшие инженерные работы там не проводились, чтобы сохранить ценные для истории артефакты. Оказалось, что на этом месте находилось древнеримское поселение, сообщили в ГПСУ.
После победы на этом месте будет работать археологическая экспедиция, говорится в сообщении.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.