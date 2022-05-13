В Одесской области во время рытья окопов военнослужащие нашли древние амфоры

Амфоры датированы примерно IV–V веком до нашей эры. Их передали в Одесский археологический музей Национальной академии наук Украины. Где именно амфоры были найдены, в посте не уточняется. Сказано лишь, что это сделали военнослужащие одного из подразделений бригады.

"Думская", опросив археологов, сообщила, что амфоры, вероятно, были сделаны в Гераклее Понтийской (нынешняя Турция).

"Они относятся к эллинистическому времени, как и комплекс, на который наткнулись военные. Целые амфоры характерны для некрополей, но бывают и в закрытых комплексах на поселениях", – сообщил собеседник издания.

В комментарии, который опубликовали в Telegram-канале Одесского горсовета, военнослужащие рассказали, что нашли остатки древнего поселения. Проведение фортификационных работ приостановили для того, чтобы находки исследовали археологи, сообщили они. Кроме амфор, военнослужащие нашли фрагменты древней керамики, их тоже передадут музею.

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