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В Одесской области во время рытья окопов военнослужащие нашли древние амфоры

Амфоры передали в музей, а проведение фортификационных работ приостановили
Амфоры передали в музей, а проведение фортификационных работ приостановили
Фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса / Facebook

Военнослужащие 126-й бригады территориальной обороны Одессы при проведении фортификационных работ нашли древние амфоры. Об этом пресс-служба бригады сообщила в Facebook 12 мая.

Амфоры датированы примерно IV–V веком до нашей эры. Их передали в Одесский археологический музей Национальной академии наук Украины. Где именно амфоры были найдены, в посте не уточняется. Сказано лишь, что это сделали военнослужащие одного из подразделений бригады.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=123987943600468&id=109930198339576

"Думская", опросив археологов, сообщила, что амфоры, вероятно, были сделаны в Гераклее Понтийской (нынешняя Турция).

"Они относятся к эллинистическому времени, как и комплекс, на который наткнулись военные. Целые амфоры характерны для некрополей, но бывают и в закрытых комплексах на поселениях", – сообщил собеседник издания.

В комментарии, который опубликовали в Telegram-канале Одесского горсовета, военнослужащие рассказали, что нашли остатки древнего поселения. Проведение фортификационных работ приостановили для того, чтобы находки исследовали археологи, сообщили они. Кроме амфор, военнослужащие нашли фрагменты древней керамики, их тоже передадут музею.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: археология, военные, Одесская область, территориальная оборона, военнослужащий
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