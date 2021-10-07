В Полтавской области археологи обнаружили редкие украшения скифского периода

Подвески были изготовлены приблизительно в IV столетии до нашей эры, считают археологи Фото: Історико-культурний заповідник "Більськ" / Facebook

Украшения нашли в этом году во время раскопок грунтового могильника на Барвинковой горе.

Сотрудники заповедника отметили, что ранее подобных украшений на территории "Бельска" археологи не находили. Их представят в экспозиции музея Бельского городища.

Как рассказал "Укринформу" старший научный сотрудник Института археологии НАН Украины Денис Гречко, обнаруженные подвески были изготовлены приблизительно в IV столетии до нашей эры. Еще что-то сказать о них можно будет только после тщательного изучения археологами и специалистами.