В результате российских обстрелов 19 декабря погибло два мирных жителя Херсонской области, трое получили ранения – глава ОВА

Янушевич сообщил, что оккупанты обстреливали Херсонскую область из разных видов вооружения Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и танки, а также нанесли по области ракетный удар.

"Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома", – сообщил Янушевич.

По его словам, 19 декабря в результате российских обстрелов погибло двое жителей Херсонской области, трое получили ранения разной степени тяжести.