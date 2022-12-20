В результате российских обстрелов 19 декабря погибло два мирных жителя Херсонской области, трое получили ранения – глава ОВА

Оккупанты применяли реактивные системы залпового огня, артиллерию, минометы и танки, а также нанесли по области ракетный удар.
"Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное учреждение, здание Херсонской ОГА, частные и многоквартирные дома", – сообщил Янушевич.
По его словам, 19 декабря в результате российских обстрелов погибло двое жителей Херсонской области, трое получили ранения разной степени тяжести.
Россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега после того, как были вынуждены отступить из областного центра и ряда населенных пунктов. Так оккупанты хотят отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.