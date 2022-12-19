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Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию Херсонской области

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В Херсонской области Зеленский создал более 30 военных администраций
В Херсонской области Зеленский создал более 30 военных администраций
Фото: Офіс Президента України / Facebook

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании военной администрации в Новой Каховке Херсонской области. Документ опубликован на сайте главы государства.

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

"Постановляю образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области", – говорится в указе.

Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Валерия Брусенского.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе, 27 октября – еще 20.

Контекст:

В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Херсонская область, указ, Владимир Зеленский, документы, Новая Каховка
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