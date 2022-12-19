Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию Херсонской области

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".
"Постановляю образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области", – говорится в указе.
Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Валерия Брусенского.
19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе, 27 октября – еще 20.
В ноябре Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов часть Херсонской области вместе с областным центром. Сейчас правый берег реки Днепр контролирует украинская армия.