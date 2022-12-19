Зеленский создал Новокаховскую городскую военную администрацию Херсонской области

В Херсонской области Зеленский создал более 30 военных администраций Фото: Офіс Президента України / Facebook

Решение принято в связи с законом "О правовом режиме военного положения".

"Постановляю образовать Новокаховскую городскую военную администрацию Каховского района Херсонской области", – говорится в указе.

Начальником новосозданной администрации Зеленский назначил Валерия Брусенского.

19 сентября президент Украины создал 15 новых военных администраций в регионе, 27 октября – еще 20.