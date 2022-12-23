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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне обстреляли детский сад в Херсоне – ОВА

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Россияне несколько раз за день обстреляли Херсон
Россияне несколько раз за день обстреляли Херсон
Скриншот: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 23 декабря обстреляли Корабельный район Херсона. Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Ярослав Янушевич.

"Российская армия продолжает воевать с гражданской инфраструктурой в Херсоне. В этот раз обстреляли детский сад", – написал Янушевич.

По его информации, утром россияне попали на территорию детсада, который находится в Корабельном районе города. Взрывной волной и обломками снарядов в здании выбиты окна.

Пострадавших в результате этой террористической атаки нет.

Это был не единственный обстрел Херсона за день, в результате другой атаки по Корабельному району погибли двое местных жителей, отметил Янушевич. 

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Теги: Херсон, обстрелы, война России против Украины, детский сад, Ярослав Янушевич
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