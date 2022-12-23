Россияне обстреляли детский сад в Херсоне – ОВА

"Российская армия продолжает воевать с гражданской инфраструктурой в Херсоне. В этот раз обстреляли детский сад", – написал Янушевич.
По его информации, утром россияне попали на территорию детсада, который находится в Корабельном районе города. Взрывной волной и обломками снарядов в здании выбиты окна.
Пострадавших в результате этой террористической атаки нет.
Это был не единственный обстрел Херсона за день, в результате другой атаки по Корабельному району погибли двое местных жителей, отметил Янушевич.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.