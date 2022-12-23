Россияне обстреляли детский сад в Херсоне – ОВА

Россияне несколько раз за день обстреляли Херсон Скриншот: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

"Российская армия продолжает воевать с гражданской инфраструктурой в Херсоне. В этот раз обстреляли детский сад", – написал Янушевич.

По его информации, утром россияне попали на территорию детсада, который находится в Корабельном районе города. Взрывной волной и обломками снарядов в здании выбиты окна.

Пострадавших в результате этой террористической атаки нет.

Это был не единственный обстрел Херсона за день, в результате другой атаки по Корабельному району погибли двое местных жителей, отметил Янушевич.