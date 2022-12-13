Почти 75% украинских школ оборудованы укрытиями – Шкарлет

"По состоянию на 12 декабря проведен осмотр почти 26,55 тыс. (95%) объектов заведений образования, из них примерно 68% имеют укрытие и могут осуществлять образовательный процесс в очной форме", – говорится в сообщении.
По данным Шкарлета, укрытия обустроены в 56,1% детских садов, 74,7% школ, 94,78% "профтехов" и 87,8% заведений профессионального предвысшего и высшего образования.
"Территориальные общины и основатели учебных заведений продолжают обустраивать укрытия, чтобы как можно больше детей имели возможность учиться в традиционном формате", – объяснил Шкарлет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
9 декабря министр отмечал, что в Украине с начала российского вторжения повреждены или разрушены более 2,8 тыс. учебных заведений.
По данным Минобразования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Шкарлет сообщал, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.
31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.