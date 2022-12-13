Почти 75% украинских школ оборудованы укрытиями – Шкарлет

По данным Шкарлета, обеспеченность укрытиями детсадов ниже, чем школ Фото: Міністерство освіти і науки України / Fаcebook

"По состоянию на 12 декабря проведен осмотр почти 26,55 тыс. (95%) объектов заведений образования, из них примерно 68% имеют укрытие и могут осуществлять образовательный процесс в очной форме", – говорится в сообщении.

По данным Шкарлета, укрытия обустроены в 56,1% детских садов, 74,7% школ, 94,78% "профтехов" и 87,8% заведений профессионального предвысшего и высшего образования.

"Территориальные общины и основатели учебных заведений продолжают обустраивать укрытия, чтобы как можно больше детей имели возможность учиться в традиционном формате", – объяснил Шкарлет.

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9 декабря министр отмечал, что в Украине с начала российского вторжения повреждены или разрушены более 2,8 тыс. учебных заведений.