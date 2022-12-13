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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Почти 75% украинских школ оборудованы укрытиями – Шкарлет

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По данным Шкарлета, обеспеченность укрытиями детсадов ниже, чем школ
По данным Шкарлета, обеспеченность укрытиями детсадов ниже, чем школ
Фото: Міністерство освіти і науки України / Fаcebook

12 декабря в эфире национального телемарафона министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал об обеспечении учреждений образования укрытиями. Об этом проинформировал сайт Министерства образования и науки.

"По состоянию на 12 декабря проведен осмотр почти 26,55 тыс. (95%) объектов заведений образования, из них примерно 68% имеют укрытие и могут осуществлять образовательный процесс в очной форме", – говорится в сообщении.

По данным Шкарлета, укрытия обустроены в 56,1% детских садов, 74,7% школ, 94,78% "профтехов" и 87,8% заведений профессионального предвысшего и высшего образования.

"Территориальные общины и основатели учебных заведений продолжают обустраивать укрытия, чтобы как можно больше детей имели возможность учиться в традиционном формате", – объяснил Шкарлет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

9 декабря министр отмечал, что в Украине с начала российского вторжения повреждены или разрушены более 2,8 тыс. учебных заведений.

Контекст:

По данным Минобразования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Шкарлет сообщал, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: образование, война, бомбоубежище, вторжение, война России против Украины, школы, Минобразования, детский сад, детские сады, Сергей Шкарлет
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