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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине с начала российского вторжения повреждены или разрушены более 2,8 тыс. учебных заведений – Шкарлет

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Россияне разрушают школы, университеты, детские сады в Украине
Россияне разрушают школы, университеты, детские сады в Украине
Фото: EPA

Только за 100 дней с начала этого учебного года ракетные атаки россиян повредили и разрушили более 390 учебных заведений. Об этом сообщил в Telegram 9 декабря министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

С начала полномасштабного вторжения, по его информации, это произошло с более 2,8 тыс. учебных заведений.

"Несмотря на то, что оккупанты продолжают уничтожать школы, детские сады, университеты и профтехи, украинские дети и молодежь продолжают учиться. Учителя, преподаватели и воспитатели мужественно удерживают образовательный фронт", – написал Шкарлет и поблагодарил всех, кто обеспечивает непрерывность обучения.

Президент Владимир Зеленский говорил в конце ноября, что 332 университета и школы в Украине разрушены полностью.

Контекст:

По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.

31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.

Теги: образование, война России против Украины, школы, вузы, разрушения, Сергей Шкарлет, школа
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