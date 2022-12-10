В Украине с начала российского вторжения повреждены или разрушены более 2,8 тыс. учебных заведений – Шкарлет

С начала полномасштабного вторжения, по его информации, это произошло с более 2,8 тыс. учебных заведений.

"Несмотря на то, что оккупанты продолжают уничтожать школы, детские сады, университеты и профтехи, украинские дети и молодежь продолжают учиться. Учителя, преподаватели и воспитатели мужественно удерживают образовательный фронт", – написал Шкарлет и поблагодарил всех, кто обеспечивает непрерывность обучения.

Президент Владимир Зеленский говорил в конце ноября, что 332 университета и школы в Украине разрушены полностью.