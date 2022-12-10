В Украине с начала российского вторжения повреждены или разрушены более 2,8 тыс. учебных заведений – Шкарлет

С начала полномасштабного вторжения, по его информации, это произошло с более 2,8 тыс. учебных заведений.
"Несмотря на то, что оккупанты продолжают уничтожать школы, детские сады, университеты и профтехи, украинские дети и молодежь продолжают учиться. Учителя, преподаватели и воспитатели мужественно удерживают образовательный фронт", – написал Шкарлет и поблагодарил всех, кто обеспечивает непрерывность обучения.
Президент Владимир Зеленский говорил в конце ноября, что 332 университета и школы в Украине разрушены полностью.
По данным Министерства образования Украины, 12 904 школы начали образовательный процесс 1 сентября. Министр Сергей Шкарлет сообщил, что 3116 школ начали обучение в полноформатном образовательном процессе, 5713 – исключительно в формате онлайн-образования, 4075 школ работали в смешанном формате обучения.
31 августа председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак сообщил, что за пределами Украины находятся около 500 тыс. украинских детей. По его данным, перед началом учебного года из-за границы вернулись почти 100 тыс. детей.