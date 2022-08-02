"Знаешь, сколько тут всего используют, что запрещено". Оккупант в перехвате украинской разведки рассказал о применении фосфорных боеприпасов в Украине

"Просто комбат психанул, короче, и решил этих уродов залить конкретно", – говорит оккупант.
Его отец возразил, что применение фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.
"Папа, ты знаешь, сколько тут всего используют, что запрещено в принципе", – ответил захватчик.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.
Тем не менее местные власти регулярно сообщают об использовании россиянами фосфорных бомб. В частности, в Попасной (Луганская область) 13 марта, в Краматорске (Донецкая область) 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля (Киевская область) – 22 марта, в Рубежном (Луганская область) – 23 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область) – 30 марта, в Мариуполе (Донецкая область) – 6 апреля, на мариупольском заводе "Азовсталь" – 14 мая, в Никопольском районе Днепропетровской области – 15 июля.