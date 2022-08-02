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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Знаешь, сколько тут всего используют, что запрещено". Оккупант в перехвате украинской разведки рассказал о применении фосфорных боеприпасов в Украине

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Женевская конвенция запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения
Женевская конвенция запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения
Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

Российские оккупанты используют в Украине фосфорные боеприпасы. Об этом свидетельствует разговор российского оккупанта со своим отцом, перехват которого 2 августа опубликовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Просто комбат психанул, короче, и решил этих уродов залить конкретно", – говорит оккупант.

Его отец возразил, что применение фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.

"Папа, ты знаешь, сколько тут всего используют, что запрещено в принципе", – ответил захватчик.

ВИДЕО
Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Согласно международному законодательству, фосфорные боеприпасы разрешены к применению по военным объектам. Однако Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения.

Тем не менее местные власти регулярно сообщают об использовании россиянами фосфорных бомб. В частности, в Попасной (Луганская область) 13 марта, в Краматорске (Донецкая область) 21 марта, в районе Ирпеня и Гостомеля (Киевская область) – 22 марта, в Рубежном (Луганская область) – 23 марта, в Марьинке, Красногоровке и Новомихайловке (Донецкая область) – 30 марта, в Мариуполе (Донецкая область) – 6 апреля, на мариупольском заводе "Азовсталь" – 14 мая, в Никопольском районе Днепропетровской области – 15 июля.

Теги: Россия, Украина, разведка, боеприпасы, война России против Украины, российские оккупанты
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