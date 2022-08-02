"Знаешь, сколько тут всего используют, что запрещено". Оккупант в перехвате украинской разведки рассказал о применении фосфорных боеприпасов в Украине

Женевская конвенция запрещает использовать фосфорные заряды, если есть опасность для гражданского населения Скриншот: Андрющенко Time / Telegram

"Просто комбат психанул, короче, и решил этих уродов залить конкретно", – говорит оккупант.

Его отец возразил, что применение фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.

"Папа, ты знаешь, сколько тут всего используют, что запрещено в принципе", – ответил захватчик.

ВИДЕО

Видео: Головне управління розвідки МО України / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)