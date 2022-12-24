Обстрелы Херсонской области за сутки: пять погибших, 17 раненых, шестилетняя девочка в тяжелом состоянии

По его информации, за сутки из-за российских обстрелов в регионе погибли пять мирных людей, 17 получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших есть шестилетний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", – написал Янушевич.

Россияне стреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

"Враг целый день беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов. Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", – рассказал Янушевич.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.