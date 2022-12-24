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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Херсонской области за сутки: пять погибших, 17 раненых, шестилетняя девочка в тяжелом состоянии

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Оккупанты обстреляли Херсонскую область 74 раза за сутки
Оккупанты обстреляли Херсонскую область 74 раза за сутки
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

Российские оккупанты обстреляли территорию области за сутки 74 раза, 36 из которых пришлись на областной центр. Об этом сообщил утром 24 декабря глава областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его информации, за сутки из-за российских обстрелов в регионе погибли пять мирных людей, 17 получили ранения разной степени тяжести.

"Среди пострадавших есть шестилетний ребенок. Девочку с множественными осколочными травмами доставили в больницу. Ребенок в тяжелом состоянии", – написал Янушевич.

Россияне стреляли из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. 

"Враг целый день беспощадно атаковал жилые кварталы Херсона – зафиксировано 36 обстрелов. Российские снаряды попали в объекты критической инфраструктуры, детсад, школу, больницу, магазины, завод, частные и многоквартирные дома", – рассказал Янушевич.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, дети, обстрелы, война России против Украины, ребенок, погибшие, девочка, Ярослав Янушевич
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