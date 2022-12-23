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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разграбили коньячный завод в Новой Каховке – вывезли коллекционные спирты и оборудование

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Сырье для производства коллекционных коньяков и готовую продукцию оккупанты незаконно вывезли из Новой Каховки в Крым и Краснодарский край
Сырье для производства коллекционных коньяков и готовую продукцию оккупанты незаконно вывезли из Новой Каховки в Крым и Краснодарский край
Фото: Tavria distillery / Facebook

Российские военные ограбили украинское предприятие "Дом марочных коньяков "Таврия" во временно оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Об этом 22 декабря сообщил проекту "Радіо Свобода" "Новости Приазовья" законно избранный мэр города Александр Коваленко.

По его словам, летом российские военные обустроили свой госпиталь в профилактории на территории предприятия. 

"Месяца три [после начала оккупации] туда [на предприятие] никто не заходил, там была охрана. А в июне они [россияне] зашли туда.... сказали, что это муниципальная собственность и, хоть бутылка коньяка пропадет, [отдадут работников] под расстрел. А где-то в осенний период – сентябрьский – начался грабеж [предприятия самими оккупантами]", – отметил Коваленко.

Российские оккупанты демонтировали и вывезли две новые линии разлива коньяков, также разграбили цех выдержки спиртов и всю готовую продукцию, которая была на складах, утверждает мэр.

"У них [предприятия "Таврия"] был и сейчас остался уникальный цех выдержки спиртов. Гордость и руководства предприятия, и самого города, потому что там спирты были, которые выдерживались десятки лет – по 30, 35 лет. Уникальные виды коньяков – коллекционные. К сожалению, этот спиртовой материал, эти запасы, насколько мне известно, вывезены либо в Крым, либо в Краснодарский край [РФ]", – рассказал мэр.

Кроме того, значительная часть недвижимости предприятия и виноградников уничтожена в результате боевых действий, добавил он..

Коваленко рассказал, что российские военные до сих пор время от времени находятся на территории предприятия. Это позволило ВСУ недавно нанести результативный удар по столовой, где размещались оккупанты.

По его словам, подсчитать ущерб для предприятия на данный момент невозможно, но это "десятки и сотни миллионов гривен".

"Нелегко будет восстановить все это. Что такое, чтобы спирт пробыл на складах 25–30–35 лет... Это нельзя измерить просто деньгами, потому что это ущерб такого технологического характера. А это гораздо сложнее, потому что требуется срок [для выдержки новых спиртов] и немалый", – заметил Коваленко.

Контекст:

Российская оккупационная "администрация" Новой Каховки 15 ноября днем заявила, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ ее представители вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные районы Херсонской области.

16 ноября мэр города Владимир Коваленко сообщил, что большинство российских военных в оккупированной Новой Каховке отошли от реки Днепр. 17 ноября стало известно, что в Новой Каховке оккупанты украли "скорые" и медоборудование.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

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