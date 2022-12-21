Российская армия несколько раз обстреляла село в Херсонской области, тяжелые ранения получил 74-летний мужчина – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, из-за атак оккупантов пришлось эвакуировать людей из пункта выдачи гуманитарной помощи и "пункта несокрушимости".

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Так, накануне, 20 декабря, оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсона и области.