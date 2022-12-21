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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российская армия несколько раз обстреляла село в Херсонской области, тяжелые ранения получил 74-летний мужчина – ОВА

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Россияне системно обстреливают Херсон и другие освобожденные населенные пункты области с левого берега реки Днепр
Россияне системно обстреливают Херсон и другие освобожденные населенные пункты области с левого берега реки Днепр
Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області / Facebook (иллюстративное)

В ходе обстрелов российскими оккупантами Херсонской области 21 декабря получил ранение 74-летний мужчина.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Сегодня российская армия несколько раз обстреляла село Станислав Херсонской области. В результате обстрела тяжелые ранения получил 74-летний мужчина", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, из-за атак оккупантов пришлось эвакуировать людей из пункта выдачи гуманитарной помощи и "пункта несокрушимости".

https://www.facebook.com/YanushevichKherson/posts/pfbid02LZepXagVRBP6dd14XhCpjM7Nd2UqtXNvW4FeP9CKhN8BbxKm6qeeGE67L62KqxiFl

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Так, накануне, 20 декабря, оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсона и области.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ранение, население, мужчины, село, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
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