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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты из Италии попали под российский обстрел в Херсонской области, один из них легко ранен

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Стрельба велась с того берега Днепра, где находится российская армия, отметили жуналисты
Стрельба велась с того берега Днепра, где находится российская армия, отметили жуналисты
Скриншот: Claudio Locatelli - Il giornalista combattente / Facebook

В Херсонской области 19 декабря под обстрел попали журналисты из Италии, репортер Клаудио Локателли и фоторепортер Николо Челести. Об этом Локателли сообщил в Facebook

Журналисты передвигались на легковом авто с большой надписью "Пресса".

Локателли показал попавший на видео момент взрыва рядом с машиной. В результате у автомобиля разбито боковое стекло. 

"Взрыв, который вы видите, повредил машину... Я потерял кровь, но рана незначительная. Если бы я открыл дверь, я был бы без ноги или того хуже", – написал Локателли. Позднее он добавил, что ранен только осколками стекла, а также получил легкую контузию.

Фото: Claudio Locatelli - Il giornalista combattente / Facebook
Фото: Claudio Locatelli - Il giornalista combattente / Facebook

Он подчеркнул, что на машине и их экипировке – хорошо заметная маркировка "Пресса", больше рядом никого не было и атака явно была преднамеренной.

Скриншот: Claudio Locatelli - Il giornalista combattente / Facebook
Скриншот: Claudio Locatelli - Il giornalista combattente / Facebook

"Стрельба велась с берега за Днепром, где находится российская армия. Стрельбе по прессе нет оправдания",  – добавил журналист.

Контекст:

По данным Национального союза журналистов Украины на начало ноября, в Украине за время полномасштабной войны погибли 43 сотрудника медийной сферы. Восемь из них погибли при выполнении профессиональных обязанностей, Восемь  стали гражданскими жертвами, 22 – во время военной службы, на которую поступили для защиты Украины.

Теги: СМИ, взрыв, Италия, Херсонская область, журналисты, обстрелы, война России против Украины, ранение
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