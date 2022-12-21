Журналисты из Италии попали под российский обстрел в Херсонской области, один из них легко ранен

Журналисты передвигались на легковом авто с большой надписью "Пресса".
Локателли показал попавший на видео момент взрыва рядом с машиной. В результате у автомобиля разбито боковое стекло.
"Взрыв, который вы видите, повредил машину... Я потерял кровь, но рана незначительная. Если бы я открыл дверь, я был бы без ноги или того хуже", – написал Локателли. Позднее он добавил, что ранен только осколками стекла, а также получил легкую контузию.
Он подчеркнул, что на машине и их экипировке – хорошо заметная маркировка "Пресса", больше рядом никого не было и атака явно была преднамеренной.
"Стрельба велась с берега за Днепром, где находится российская армия. Стрельбе по прессе нет оправдания", – добавил журналист.
По данным Национального союза журналистов Украины на начало ноября, в Украине за время полномасштабной войны погибли 43 сотрудника медийной сферы. Восемь из них погибли при выполнении профессиональных обязанностей, Восемь – стали гражданскими жертвами, 22 – во время военной службы, на которую поступили для защиты Украины.