С начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 43 медийщика – НСЖУ

С начала полномасштабного вторжения, по верифицированным данным НСЖУ, погибли как минимум 43 представителя медиа. Из них восемь журналистов, выполнявших профессиональные обязанности, 13 медийщиков – гражданских жертв, а также 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах сил обороны Украины.

Международная федерация журналистов, в которую входит и НСЖУ, призвала правительства по всему миру, журналистов и медиагруппы поддержать одобрение новой Международной конвенции по безопасности и независимости журналистов и других медиапрофессионалов.

"Благодаря журналистам мир знает правду об ужасах войны. Но журналист – не мишень! Мы требуем безопасности и защиты прав журналистов на прифронтовых территориях. Вот почему нам нужна Международная конвенция о безопасности журналистов. Журналисты – важны! Важны потому, что важна правда, которая без журналистов и СМИ остается скрытой от людей. Право на журналистскую профессию должно быть обеспечено даже во время войны!" – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.