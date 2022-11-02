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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала полномасштабной российской агрессии в Украине погибли 43 медийщика – НСЖУ

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В НСЖУ назвали число погибших журналистов
В НСЖУ назвали число погибших журналистов
Фото: pixabay.com

В Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября, Национальный союз журналистов Украины опубликовал на своем сайте данные о том, сколько сотрудников медийной сферы погибло на войне, развязанной Россией.

С начала полномасштабного вторжения, по верифицированным данным НСЖУ, погибли как минимум 43 представителя медиа. Из них восемь журналистов, выполнявших профессиональные обязанности, 13 медийщиков – гражданских жертв, а также 22 представителя СМИ, которые мобилизовались для защиты Украины в рядах сил обороны Украины.

Международная федерация журналистов, в которую входит и НСЖУ, призвала правительства по всему миру, журналистов и медиагруппы поддержать одобрение новой Международной конвенции по безопасности и независимости журналистов и других медиапрофессионалов.

"Благодаря журналистам мир знает правду об ужасах войны. Но журналист – не мишень! Мы требуем безопасности и защиты прав журналистов на прифронтовых территориях. Вот почему нам нужна Международная конвенция о безопасности журналистов. Журналисты – важны! Важны потому, что важна правда, которая без журналистов и СМИ остается скрытой от людей. Право на журналистскую профессию должно быть обеспечено даже во время войны!" – заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Контекст:

В Украине с начала войны, по официальным данным, погибло почти 8 тыс. мирных жителей. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин. По его словам, в действительности эта цифра может быть намного больше.

Теги: журналисты, НСЖУ, война России против Украины, погибшие, Сергей Томиленко
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