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Украина призвала Международную федерацию журналистов лишить членства Союз журналистов РФ

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Томиленко заявил, что Союз журналистов России является инструментом войны и оккупации
Томиленко заявил, что Союз журналистов России является инструментом войны и оккупации
Фото: depositphotos.com

Украинские журналистские организации призывают Международную федерацию журналистов лишить членства и осудить Союз журналистов России, который образует свои ячейки на временно оккупированных украинских территориях – в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Об этом заявил глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Пока мы совместно с вами спасаем сотни журналистов, которые стали жертвами войны, убегая от преследования россиян с оккупированных территорий или прифронтовых зон, Союз журналистов России является инструментом войны и оккупации", – говорится в обращении.

Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины настаивают на исключении Союза журналистов России из состава Международной федерации журналистов. Соответствующий протест направлен в исполком МФЖ 25 октября – сразу, как только стало известно о решении СЖР образовать свои ячейки в четырех временно оккупированных областях Украины.

"Такие действия стали продолжением безнаказанности со стороны международного сообщества за открытие российского филиала в незаконно аннексированном Крыму. Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области являются украинскими территориями. В этих регионах давно созданы и работают центры Национального союза журналистов Украины и Независимого медиа-профсоюза Украины. Создание ячеек СЖР на территории Украины является серьезным нарушением международного права, вмешательством в сферу деятельности НСЖУ и НМПУ и должно вызвать немедленную реакцию со стороны МФЖ", – отмечается в письме.

https://www.facebook.com/sergiy.tomilenko/posts/pfbid0QSp7i4sPBL5TTbqQpytEyCNtJDGeoLV4Ayv912P4Freb17Pd7zy9adk5ppjkT4Pal

Контекст:

С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.

О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности ГерманияИталияСШАВеликобританияСербияАвстрияГрузияТурция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции СШАВеликобритания и Канада

29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, журналисты, Союз журналистов России, война России против Украины, Национальный союз журналистов Украины
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