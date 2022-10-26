Украина призвала Международную федерацию журналистов лишить членства Союз журналистов РФ

"Пока мы совместно с вами спасаем сотни журналистов, которые стали жертвами войны, убегая от преследования россиян с оккупированных территорий или прифронтовых зон, Союз журналистов России является инструментом войны и оккупации", – говорится в обращении.
Национальный союз журналистов Украины и Независимый медиа-профсоюз Украины настаивают на исключении Союза журналистов России из состава Международной федерации журналистов. Соответствующий протест направлен в исполком МФЖ 25 октября – сразу, как только стало известно о решении СЖР образовать свои ячейки в четырех временно оккупированных областях Украины.
"Такие действия стали продолжением безнаказанности со стороны международного сообщества за открытие российского филиала в незаконно аннексированном Крыму. Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области являются украинскими территориями. В этих регионах давно созданы и работают центры Национального союза журналистов Украины и Независимого медиа-профсоюза Украины. Создание ячеек СЖР на территории Украины является серьезным нарушением международного права, вмешательством в сферу деятельности НСЖУ и НМПУ и должно вызвать немедленную реакцию со стороны МФЖ", – отмечается в письме.
С 23-го по 27 сентября на временно оккупированных Россией территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей прошли псевдореферендумы о присоединении этих регионов к России.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ни фейковые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, ни гибридная "мобилизация" в РФ ничего не изменят в планах Украины по деоккупации своих территорий.
О непризнании результатов псевдореферендумов заявил ряд стран, в частности Германия, Италия, США, Великобритания, Сербия, Австрия, Грузия, Турция и другие. ООН также осудила проведение "референдумов" оккупантами. Против России ввели новые экономические санкции США, Великобритания и Канада.
29 сентября президент России Владимир Путин подписал указы о признании "государственного суверенитета и независимости" Запорожской и Херсонской областей Украины. 30 сентября Путин в Кремле подписал "договоры" о "вхождении" в состав РФ временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.