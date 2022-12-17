"Телеканалы следуют за..." Министр экономики Молдовы отправил ростелеканалы за "русским военным кораблем"

Решение относительно телеканалов TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova принято, чтобы "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением", а также "за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине".
Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала решение Нацкомиссии в Facebook.
"После почти 300 дней войны в Украине пропаганда в Республике Молдова не прекратилась, а наоборот, усилилась. В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная война, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну", – написала она.
Гаврилица подчеркнула, что "решение направлено на обеспечение безопасности информационного пространства в стране, устранение манипуляций и пропаганды, коррумпированных и особо опасных элементов, особенно в переживаемый непростой период".
В свою очередь министр экономики Молдовы Думитру Алайба опубликовал 17 декабря в Fаcebook иллюстрацию художника Алекса Буреца к ситуации с российскими телеканалами. На рисунке упоминаются все лишенные лицензий СМИ.
"Искусство Алекса Буреца наглядно представляет, как телеканалы [...] следуют за русским военным кораблем", – написал он.
Упоминание русского военного корабля связано с начавшимся 24 февраля полномасштабным вторжением России в Украину.
В первый день открытой войны оккупанты подошли к украинскому острову Змеиный и требовали от украинских военных сдаться. Пограничники и ВСУ держали оборону острова примерно с полудня. Вечером стало известно, что Змеиный захвачен российскими оккупантами. Связь с пограничниками, находящимися на острове с бойцами ВСУ, была утрачена. Позже советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал запись переговоров экипажа военного корабля оккупантов с украинскими пограничниками. На предложение сдаться они ответили: "Русский военный корабль, иди на х...й".
В апреле российский крейсер "Москва", кому предназначались эти слова, был уничтожен украинскими военными.