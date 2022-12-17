"Телеканалы следуют за..." Министр экономики Молдовы отправил ростелеканалы за "русским военным кораблем"

Решение относительно телеканалов TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova принято, чтобы "защитить национальное информационное пространство и предупредить риск дезинформации и попыток манипулирования общественным мнением", а также "за распространение некорректной информации при освещении событий в стране и войны в Украине".

Глава правительства Молдовы Наталья Гаврилица прокомментировала решение Нацкомиссии в Facebook.

"После почти 300 дней войны в Украине пропаганда в Республике Молдова не прекратилась, а наоборот, усилилась. В ситуации, когда против нашей страны ведется не только энергетическая война, но и информационная война, на нас лежит ответственность и даже обязанность защищать наших граждан и страну", – написала она.

Гаврилица подчеркнула, что "решение направлено на обеспечение безопасности информационного пространства в стране, устранение манипуляций и пропаганды, коррумпированных и особо опасных элементов, особенно в переживаемый непростой период".

В свою очередь министр экономики Молдовы Думитру Алайба опубликовал 17 декабря в Fаcebook иллюстрацию художника Алекса Буреца к ситуации с российскими телеканалами. На рисунке упоминаются все лишенные лицензий СМИ.

"Искусство Алекса Буреца наглядно представляет, как телеканалы [...] следуют за русским военным кораблем", – написал он.