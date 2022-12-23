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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы они ни пошли

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Резников отмечает факты мародерства оккупантов под Каховкой Херсонской области
Резников отмечает факты мародерства оккупантов под Каховкой Херсонской области
Фото: kmu.gov.ua

Российские оккупанты занимаются массовыми грабежами во временно оккупированном Каховском районе Херсонской области, заявил 23 декабря в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мародерство – фирменный прием русской армии, куда бы они ни пошли. Их не волнует, что международные правила войны прямо запрещают разграбление государственной/частной собственности", – написал Резников..

На всех деоккупированных и временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Херсонской области, зафиксированы многочисленные случаи мародерства и разграбления со стороны российских оккупантов.

Так, 17 ноября стало известно, что в Новой Каховке оккупанты украли "скорые" и медоборудование. В декабре стало известно, что на протяжении нескольких месяцев захватчики грабили коньячный завод в Новой Каховке. Легендарным стал случай с кражей енота из зоопарка в Херсоне.

Контекст:

Российская оккупационная "администрация" Новой Каховки 15 ноября днем заявила, что из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ ее представители вынуждены покинуть город и передислоцироваться в более безопасные районы Херсонской области. 16 ноября мэр города Владимир Коваленко сообщил, что большинство российских военных в оккупированной Новой Каховке отошли от реки Днепр.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявила 24 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Теги: Россия, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Алексей Резников, страна-агрессор, российская агрессия, мародеры, война России против Украины, Каховка, Новая Каховка, Reznikov, российские оккупанты, деоккупация
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