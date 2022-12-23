Резников: Мародерство – фирменный прием российской армии, куда бы они ни пошли

"Мародерство – фирменный прием русской армии, куда бы они ни пошли. Их не волнует, что международные правила войны прямо запрещают разграбление государственной/частной собственности", – написал Резников..

rus occupiers are engaged in massive looting in the Kakhovka district,Kherson region.Looting is the signature move of the rus army,wherever they go.

They dont care that the international rules of war expressly forbid the plundering of public/private property#tribunal4russia

3/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 23, 2022

На всех деоккупированных и временно оккупированных территориях Украины, в том числе в Херсонской области, зафиксированы многочисленные случаи мародерства и разграбления со стороны российских оккупантов.

Так, 17 ноября стало известно, что в Новой Каховке оккупанты украли "скорые" и медоборудование. В декабре стало известно, что на протяжении нескольких месяцев захватчики грабили коньячный завод в Новой Каховке. Легендарным стал случай с кражей енота из зоопарка в Херсоне.