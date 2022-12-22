В результате обстрела россиянами села Станислав Херсонской области ранен мужчина – Офис президента

Он написал, что из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы, а также 10 домов местных жителей.
Ранен мужчина, ему оказывают медпомощь.
"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений", – заявил Тимошенко.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
После отступления россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.