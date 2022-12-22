В результате обстрела россиянами села Станислав Херсонской области ранен мужчина – Офис президента

Он написал, что из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы, а также 10 домов местных жителей.

Ранен мужчина, ему оказывают медпомощь.

"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений", – заявил Тимошенко.