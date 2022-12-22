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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела россиянами села Станислав Херсонской области ранен мужчина – Офис президента

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Оккупанты обстреляли Херсонскую область
Оккупанты обстреляли Херсонскую область
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские оккупанты обстреляли село Станислав Херсонской области. Об этом в Telegram 22 декабря сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он написал, что из-за удара российской артиллерии в Станиславе повреждены электросети и газопроводы, а также 10 домов местных жителей.

Ранен мужчина, ему оказывают медпомощь.

"Здесь уже начали ремонтные работы, люди получили материалы, чтобы максимально быстро устранить последствия повреждений", – заявил Тимошенко.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полициявоенная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

После отступления россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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