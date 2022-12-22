Оккупанты 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область

Под вражеским огнем снова оказались жилые кварталы Херсона. Россияне атаковали судостроительный завод, частные и многоквартирные дома, написал Янушевич.

Из-за российских обстрелов за прошедшие сутки один человек погиб, шесть жителей области получили ранения разной степени тяжести.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.

После отступления россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.

20 декабря оккупанты 71 раз обстреляли территорию Херсона и области.