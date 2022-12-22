Угрожали расстрелом тем, кто не голосовал. В Херсоне задержали подозреваемую в организации "референдума"

По данным следствия, после захвата города она добровольно пошла на сотрудничество с РФ и предложила свою помощь. Женщина получила российский паспорт и должность в оккупационной администрации. В СБУ считают, что она возглавляла "участковую избирательную комиссию" на референдуме по аннексии украинской территории.

"Развернула широкую агитационную кампанию по поддержке фейкового плебисцита на территории одного из районов города. Злоумышленница лично призывала людей прийти на участки и проголосовать в пользу страны-агрессора", – говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что женщина сама обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную отметку в бюллетенях. В случае отказа сопровождавшие ее оккупанты врывались в дома и угрожали расстрелом.

После освобождения Херсона подозреваемая пыталась "быть незаметной", но была задержана. При обыске у нее обнаружен паспорт гражданина России и партийный билет пророссийской партии.

Ей сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст.111-1 (коллаборационистская деятельность, участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал женщине меру пресечения в виде содержания под стражей.