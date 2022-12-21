СБУ пришла с осмотром в мужской монастырь УПЦ МП в Сумской области

СБУ отметила, что мероприятия проводятся в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сказано в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают территорию и помещения для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, а также предметов, запрещенных к обращению. В СБУ подчеркнули, что все действия осуществляются в пределах законодательства и в рамках Конституции Украины.