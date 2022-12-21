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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ пришла с осмотром в мужской монастырь УПЦ МП в Сумской области

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СБУ пришла в очередной объект УПЦ МП с осмотром
СБУ пришла в очередной объект УПЦ МП с осмотром
Фото: Управління СБ України в Сумській області / Facebook

Сотрудники Службы безопасности Украины 21 декабря проводят контрразведывательные мероприятия в Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата в Сумской области. Об этом сообщает в Facebook управление СБУ в Сумской области.

СБУ отметила, что мероприятия проводятся в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сказано в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители осматривают территорию и помещения для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, а также предметов, запрещенных к обращению. В СБУ подчеркнули, что все действия осуществляются в пределах законодательства и в рамках Конституции Украины.

https://www.facebook.com/ssu.sumy/posts/pfbid0EQD65ULJJ9Us1fr8NRfVgYsBFgeBqZCvCmnx8kFtqxy7ANQ4iNh5pMao6wF67ZApl

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки- Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента СБУ провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". В Харьковской области на объектах УПЦ МП были обнаружены библиотека с прокремлевской литературой, крупная сумма наличными и сухие пайки российской оккупационной армии.

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Теги: СБУ, Сумская область, УПЦ МП, церковь, священник
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