СНБО борется не с церковью, а с отдельными лицами, неважно, в костюмах они или в рясах – Данилов

Данилов: Все, кто работает с оккупантом, кто имеет отношение к РФ, – все должны отвечать по законам нашей страны Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Я не считаю, что мы боремся с церковью. Есть отдельные лица, к которым есть определенные претензии у СБУ, и в отношении этих людей вводятся санкции. А то, что у них есть какой-то сан, где-то работают, – нам безразлично, если речь идет о национальной безопасности. Нам не важно, в рясе, или в костюме от Brioni, или еще в чем-то человек... Все, кто работает с оккупантом, кто имеет отношение к РФ, – они все должны отвечать по законам нашей страны", – заявил Данилов.

Он подчеркнул, что санкции вводятся не против тех или иных институтов, а против персон, непосредственно имеющих, по данным СБУ, контакты с РФ, включая главу РПЦ патриарха Кирилла, в миру Владимира Гундяева.

"Вы знаете этого Гундяева, он в России правит, и если вы с ним общаетесь во время войны, то у меня вопрос. Если человек отправляет убивать наших граждан, то о чем с ним можно общаться, о чем договариваться?" – сказал Данилов.