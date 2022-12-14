СНБО борется не с церковью, а с отдельными лицами, неважно, в костюмах они или в рясах – Данилов

"Я не считаю, что мы боремся с церковью. Есть отдельные лица, к которым есть определенные претензии у СБУ, и в отношении этих людей вводятся санкции. А то, что у них есть какой-то сан, где-то работают, – нам безразлично, если речь идет о национальной безопасности. Нам не важно, в рясе, или в костюме от Brioni, или еще в чем-то человек... Все, кто работает с оккупантом, кто имеет отношение к РФ, – они все должны отвечать по законам нашей страны", – заявил Данилов.
Он подчеркнул, что санкции вводятся не против тех или иных институтов, а против персон, непосредственно имеющих, по данным СБУ, контакты с РФ, включая главу РПЦ патриарха Кирилла, в миру Владимира Гундяева.
"Вы знаете этого Гундяева, он в России правит, и если вы с ним общаетесь во время войны, то у меня вопрос. Если человек отправляет убивать наших граждан, то о чем с ним можно общаться, о чем договариваться?" – сказал Данилов.
УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".
На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), и в ряде епархий УПЦ МП.
1 декабря состоялось заседание СНБО, на нем рассматривали вопросы, касающиеся деятельности религиозных организаций в Украине. Президент Владимир Зеленский рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией. Были введены два пакета санкций против ряда церковных деятелей.