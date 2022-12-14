ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в девяти областях

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ проводит мероприятия в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях
СБУ проводит мероприятия в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в девяти областях Украины. Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Facebook 14 декабря.

Мероприятия проводятся в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Речь идет о:

  • Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе (Ужгород);
  • Свято-Покровской церкви (Ужгород);
  • Свято-Иоанно-Богословском Крещатицком мужском монастыре (Черновицкий район);
  • Свято-Успенском мужском монастыре (Черновицкий район);
  • Свято-Успенском мужском монастыре (Ровенский район);
  • Женском монастыре в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);
  • Святогорском Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре (село Зимное, Владимирский район);
  • Мужском монастыре Святых равноапостольных Константина и Елены (село Константиновка Николаевского района);
  • Свято-Духовском кафедральном Соборе (город Ромны);
  • Архидияконо-Стефановской церкви (город Ромны);
  • Свято-Троицком храме (город Львов);
  • храме преподобного Амфилохия Почаевского (город Мостиска);
  • Церкви Покровы Пресвятой Богородицы (город Борислав);
  • Кафедральном соборе Рождества Христова (город Коростень);
  • Свято-Преображенском кафедральном соборе (город Овруч);
  • Овручско-Коростенской епархии (город Овруч);
  • Свято-Василовском соборе (город Овруч);
  • Свято-Василовском женском монастыре (город Овруч);
  • Церкви Иконы Казанской (пгт Чернобаевка).

В СБУ отметили, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы службы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению", – говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0717r85DtBBu7oAVuEjiPD7r7Lhm2ghzQmUfZfNwgkus75ZFxuEicu7MAgwSHZmLRl

Контекст:

В Украине действует УПЦ МП – часть РПЦ, которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии". На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата". УПЦ МП обвиняют в связях с российскими спецслужбами.

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". 

1 декабря президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о деятельности религиозных организаций в Украине и персональных санкциях. Были также введены персональные санкции против ряда священнослужителей УПЦ МП.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, УПЦ МП, церковь, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Чертовски горячая", "Шикарный вид!" Бех-Романчук снялась без бюстгальтера
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Прости, малая". Ефросинина обнародовала фото Поляковой в пледе
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
Дорофеева показала Кацурина без одежды рядом с собой в постели
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это на память об обручальном кольце?" В сети обратили внимание на татуировку экс-супруга Ани Лорак
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Это крутое обновление двоих людей". Демин объяснил, почему развелся с супругой
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
"Горячо", "Не пости это, пожалуйста". Кардашян засветила формы в мокром белом купальнике
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
Брежнева надела одежду цветов флага Украины. Фото
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
38-летняя жена 62-летнего Тигипко в шортах показала вид сзади
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
"Не прижилась". Бывшая жена Остапчука заявила, что в доме, который они строили, ремонт теперь остановлен. Ведущий отреагировал
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
Украина вошла в топ-20 стран по количеству просмотров порно. Названы самые популярные запросы украинцев в 2022 году
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
30-летний участник группы BTS начал службу в южнокорейской армии
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
Джонсону включили посвященную ему песню "Добрый день Everybody" и показали его реакцию. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (574221)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (275208)
3
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (200294)
4
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (62753)
5
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото (59909)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (41791)
7
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (39794)
8
"Не только коллега, но и подруга". Зеленская встретилась в Елисейском дворце с первой леди Франции. Фото (37780)
 
 
 
 