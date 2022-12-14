СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в девяти областях

Мероприятия проводятся в Закарпатской, Черновицкой, Ровенской, Волынской, Николаевской, Сумской, Львовской, Житомирской и Херсонской областях.

Речь идет о:

Кафедральном Свято-Воздвиженском соборе (Ужгород);

Свято-Покровской церкви (Ужгород);

Свято-Иоанно-Богословском Крещатицком мужском монастыре (Черновицкий район);

Свято-Успенском мужском монастыре (Черновицкий район);

Свято-Успенском мужском монастыре (Ровенский район);

Женском монастыре в честь Иверской иконы Божией Матери урочища "Юзефин" (Сарненский район);

Святогорском Успенском Зимненском ставропигиальном женском монастыре (село Зимное, Владимирский район);

Мужском монастыре Святых равноапостольных Константина и Елены (село Константиновка Николаевского района);

Свято-Духовском кафедральном Соборе (город Ромны);

Архидияконо-Стефановской церкви (город Ромны);

Свято-Троицком храме (город Львов);

храме преподобного Амфилохия Почаевского (город Мостиска);

Церкви Покровы Пресвятой Богородицы (город Борислав);

Кафедральном соборе Рождества Христова (город Коростень);

Свято-Преображенском кафедральном соборе (город Овруч);

Овручско-Коростенской епархии (город Овруч);

Свято-Василовском соборе (город Овруч);

Свято-Василовском женском монастыре (город Овруч);

Церкви Иконы Казанской (пгт Чернобаевка).

В СБУ отметили, что мероприятия проводятся совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы службы по противодействию подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов. При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и предметов, запрещенных к обращению", – говорится в сообщении.

В пресс-центре подчеркнули, что мероприятия проводятся в рамках действующего законодательства.