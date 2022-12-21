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Синод УПЦ МП попросил Зеленского отменить санкции и потребовал от "Квартала 95" публичных извинений за шутки

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УПЦ МП просит Зеленского снять персональные санкции с ее представителей
УПЦ МП просит Зеленского снять персональные санкции с ее представителей
Фото: news.church.ua

Синод Украинской православной церкви Московского патриархата 20 декабря выступил с открытым обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Текст обращения опубликован на сайте церкви.

Авторы обращения рассуждают о роли УПЦ МП в истории Украины, заявляют, что эта церковь "первой среди других религиозных организаций" осудила вторжение РФ в Украину, начавшееся 24 февраля, и жалуются на "многочисленные поклепы, оскорбления и безосновательные обвинения" против УПЦ МП, а также санкции, введенные против ее представителей.

Персональные санкции против служителей УПЦ МП члены синода назвали "грубым вмешательством в деятельность религиозных организаций". 

"Как следствие [санкций] заблокирована деятельность целых епархий, охватывающих десятки тысяч верующих и оказывающих масштабную социально-гуманитарную помощь военным, вынужденным переселенцам и многим другим нуждающимся слоям населения. В сущности, эти ограничения нарушают не столько личные права священнослужителей, а права почти тысячи религиозных общин", – утверждается в заявлении. 

Также в обращении упоминают 104-й выпуск программы "БайрактарNEWS", которая выходит на канале "1+1", посвященный введению санкций против представителей УПЦ МП (в нем критикуют попавших под санкции клириков). 

Авторы обращения считают, что "на протяжении почти 14 минут в передаче звучали богохульство, издевательство и кощунство в отношении Бога и УПЦ, а также были использованы ложная и недостоверная информация, пренебрежение и оскорбление религиозных чувств верующих и разжигание религиозной вражды". По их оценке, в программе прозвучали "богохульные слова, которые невозможно и повторить".

Согласно заявлению, синод потребовал от авторского коллектива студии "Квартал 95", которая производит программу, и от канала "1+1" публичных извинений, а также просит изъять ее из эфира. Кроме того, УПЦ МП обратилась в правоохранительные органы "для должного расследования этого позорного сюжета". 

"Достопочтенный господин президент!  [...] Сегодня мы уважительно обращаемся к вам с просьбой обеспечить право на свободу совести и вероисповедания для верующих УПЦ. Защитить украинское общество от риторики ненависти и нетерпимости по религиозному признаку, разжигающему религиозную рознь в стране. Разблокировать деятельность попавших под санкции религиозных организаций вместе со своими архипастырями. Не допустить принятия антиконституционных законов против церкви, которые находятся на рассмотрении Верховной Рады Украины. Мы надеемся, что вам удастся предотвратить искусственный раскол украинского народа по религиозному признаку, что жизненно необходимо в условиях внешней агрессии. Пусть духовные ценности, которые мы исповедуем и отстаиваем, действительно претворяются в жизнь, а их реализация будет настоящим мерилом нашей национальной зрелости", – добавили члены синода.  

ВИДЕО
Видео: Телеканал 1+1 / YouTube
Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви, она официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. В Православной церкви Украины считают, что изменение устава – это "попытка скрыть то, что УПЦ остается в юрисдикции Московского патриархата".

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре (там обнаружили граждан РФ с военными билетами СССР, "пророссийскую литературу, используемую при обучении в семинарии и приходских школах, в том числе для пропаганды "русского мира" и крупные суммы денег наличными), и в ряде епархий УПЦ МП.

1 декабря состоялось заседание СНБО, на нем рассматривали вопросы, касающиеся деятельности религиозных организаций в Украине. Президент Владимир Зеленский рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией. Были введены два пакета санкций против ряда церковных деятелей.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, РПЦ, религия, санкции, УПЦ МП, СНБО, церковь, Владимир Зеленский, синод, Служба безопасности Украины
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