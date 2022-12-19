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"Бендеры нас всех съедят". Пограничники сняли с автобуса священника, у которого нашли пророссийскую переписку

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Пограничники передали правоохранителям священника, который в переписке прославлял Россию
Пограничники передали правоохранителям священника, который в переписке прославлял Россию
Фото: dpsu.gov.ua

Священнослужителя с антиукраинской позицией обнаружили на въезде в Киев во время проверки автобуса, следовавшего из Харькова. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины 19 декабря.

Пассажир сообщил, что едет  в Киево-Печерскую лавру. Гражданин Украины 1976 года оказался иереем в Харьковской епархии Украинской православной церкви.

В телефоне служителя церкви пограничники обнаружили множество номеров российских операторов, переписку пророссийского толка, компрометирующие материалы пропаганды страны-агрессора, заявили в ГПСУ.

"В своей переписке иерей пренебрежительно называет украинцев бандеровцами, вуйками, Россию – матушкой, а себя – чуть ли не мучеником. Можно только представить, что священник проповедует своей пастве", – говорится в сообщении.

ГПСУ привели несколько цитат из его переписки.

"Слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!"

"Не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи".

"Вуйко с полонины реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся".

"Скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".

Пограничники передали священнослужителя представителям компетентных правоохранительных органов для принятия в отношении него правового решения, отмечают в ДПСУ.

Контекст:

12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.

После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в РовенскойЧерновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского". 

1 декабря состоялось заседание СНБО, на нем рассматривали вопросы, касающиеся деятельности религиозных организаций в Украине. Президент Владимир Зеленский рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией. Были введены два пакета санкций против ряда церковных деятелей.

3 декабря СБУ озвучила, кто из причастных к УПЦ МП попал в санкционный список СНБО. В списке было 10 человек.

В последние дни регулярно появляются сообщения о проверках украинских правоохранителей объектов УПЦ МП в разных регионах Украины.

Теги: церковь, пограничники, российская пропаганда, ГПСУ, российская агрессия, война России против Украины, священник
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