"Бендеры нас всех съедят". Пограничники сняли с автобуса священника, у которого нашли пророссийскую переписку

Пограничники передали правоохранителям священника, который в переписке прославлял Россию Фото: dpsu.gov.ua

Пассажир сообщил, что едет в Киево-Печерскую лавру. Гражданин Украины 1976 года оказался иереем в Харьковской епархии Украинской православной церкви.

В телефоне служителя церкви пограничники обнаружили множество номеров российских операторов, переписку пророссийского толка, компрометирующие материалы пропаганды страны-агрессора, заявили в ГПСУ.

"В своей переписке иерей пренебрежительно называет украинцев бандеровцами, вуйками, Россию – матушкой, а себя – чуть ли не мучеником. Можно только представить, что священник проповедует своей пастве", – говорится в сообщении.

ГПСУ привели несколько цитат из его переписки.

"Слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!"

"Не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи".

"Вуйко с полонины реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся".

"Скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".

Пограничники передали священнослужителя представителям компетентных правоохранительных органов для принятия в отношении него правового решения, отмечают в ДПСУ.