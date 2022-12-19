"Бендеры нас всех съедят". Пограничники сняли с автобуса священника, у которого нашли пророссийскую переписку

Пассажир сообщил, что едет в Киево-Печерскую лавру. Гражданин Украины 1976 года оказался иереем в Харьковской епархии Украинской православной церкви.
В телефоне служителя церкви пограничники обнаружили множество номеров российских операторов, переписку пророссийского толка, компрометирующие материалы пропаганды страны-агрессора, заявили в ГПСУ.
"В своей переписке иерей пренебрежительно называет украинцев бандеровцами, вуйками, Россию – матушкой, а себя – чуть ли не мучеником. Можно только представить, что священник проповедует своей пастве", – говорится в сообщении.
ГПСУ привели несколько цитат из его переписки.
"Слышал, что вы всей семьей выехали в матушку Россию…. Если это так, то, конечно, рад за вас!"
"Не хочу ездить на эти собрания и смотреть на эти озлобленные бендеровские рожи".
"Вуйко с полонины реплику дал, что когда начнут нас с колоколен сбрасывать, тогда мы угомонимся".
"Скоро бендеры нас всех здесь съедят или сдадут куда надо".
Пограничники передали священнослужителя представителям компетентных правоохранительных органов для принятия в отношении него правового решения, отмечают в ДПСУ.
12 ноября священнослужитель, преподаватель Киевской православной богословской академии Михаил Омельян опубликовал видео, на котором показано, как прихожане молились за Россию на территории Киево-Печерской лавры и пели о "звоне над Россией" и "пробуждении матушки Руси". СБУ открыла уголовное производство по факту инцидента.
После этого инцидента Служба безопасности Украина провела ряд следственных мероприятий в Киево-Печерской лавре, в епархиях УПЦ МП в Ровенской, Черновицкой и других областях, а также у ректора Почаевской духовной семинарии Иова (Смакоуза). В Почаевской духовной семинарии СБУ нашла литературу, отрицающую существование украинского народа, а при осмотре комплекса помещений Ивано-Франковской епархии УПЦ МП – шевроны "войска Донского".
1 декабря состоялось заседание СНБО, на нем рассматривали вопросы, касающиеся деятельности религиозных организаций в Украине. Президент Владимир Зеленский рассказал, что на заседании СНБО рассмотрели "многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине" с государством-агрессором – Россией. Были введены два пакета санкций против ряда церковных деятелей.
3 декабря СБУ озвучила, кто из причастных к УПЦ МП попал в санкционный список СНБО. В списке было 10 человек.
В последние дни регулярно появляются сообщения о проверках украинских правоохранителей объектов УПЦ МП в разных регионах Украины.