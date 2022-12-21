ГБР расследует, кто содействовал быстрой оккупации юга Украины в начале войны – и.о. главы СБУ

По его словам, в ГБР открыто соответствующее уголовное производство и оно близится к завершению.

"Я так понимаю, что вас интересует тот момент, что не произошли взрывы в заминированных местах... Соответствующее уголовное производство находится в ГБР, они проводят расследование, на сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе", – сказал Малюк.

Он отметил, что в деле фигурирует бывший руководитель управления СБУ в АР Крым полковник Олег Кулинич.

"В контексте Кулинича… на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил на тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ. И тут к ситуации с мостами он тоже имеет отношение. Поэтому этот вопрос изучается в рамках уголовного производства в отношении Кулинича", – добавил он.

16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. 18 июля суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей.

По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".