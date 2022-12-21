ГБР расследует, кто содействовал быстрой оккупации юга Украины в начале войны – и.о. главы СБУ

По его словам, в ГБР открыто соответствующее уголовное производство и оно близится к завершению.
"Я так понимаю, что вас интересует тот момент, что не произошли взрывы в заминированных местах... Соответствующее уголовное производство находится в ГБР, они проводят расследование, на сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе", – сказал Малюк.
Он отметил, что в деле фигурирует бывший руководитель управления СБУ в АР Крым полковник Олег Кулинич.
"В контексте Кулинича… на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил на тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ. И тут к ситуации с мостами он тоже имеет отношение. Поэтому этот вопрос изучается в рамках уголовного производства в отношении Кулинича", – добавил он.
16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. 18 июля суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей.
По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".
Российские оккупационные войска в первые дни войны против Украины захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, заявил 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил он.