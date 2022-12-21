ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ГБР расследует, кто содействовал быстрой оккупации юга Украины в начале войны – и.о. главы СБУ

Следствие находится на завершающем этапе Малюк
Следствие находится на завершающем этапе – Малюк
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Государственное бюро расследований Украины проверяет причины, по которым российская армия 24 февраля смогла так быстро продвинуться из аннексированного Крыма вглубь страны. Об этом исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины генерал-майор Василий Малюк рассказал в интервью "1+1", опубликованном 21 декабря в YouТube.

По его словам, в ГБР открыто соответствующее уголовное производство и оно близится к завершению.

"Я так понимаю, что вас интересует тот момент, что не произошли взрывы в заминированных местах... Соответствующее уголовное производство находится в ГБР, они проводят расследование, на сегодня проводится много экспертиз. Я не имею никакого права раскрывать карты, это их производство. Мы не можем нарушить принцип тайны следствия, вместе с тем, насколько мне известно, следствие уже на завершающем этапе", – сказал Малюк.

Он отметил, что в деле фигурирует бывший руководитель управления СБУ в АР Крым полковник Олег Кулинич. 

"В контексте Кулинича… на одном из этапов своей оперативно-служебной деятельности он проводил на тех локациях антитеррористические учения, не согласовав это с руководством антитеррористического центра при СБУ. И тут к ситуации с мостами он тоже имеет отношение. Поэтому этот вопрос изучается в рамках уголовного производства в отношении Кулинича", – добавил он.

16 июля ряд СМИ сообщили о задержании Кулинича по подозрению в госизмене. В ГБР подтвердили эту информацию, подчеркнув, что Кулинич оставался действующим сотрудником СБУ. 18 июля суд избрал ему мерой пресечения содержание под стражей.

По данным ГБР, он передавал российским спецслужбам разведывательную информацию, в том числе составляющую государственную тайну, а также участвовал в деятельности "преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины".

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крыма. Проект "Крым.Реалии" сообщал 19 февраля, что дорога, которая идет из Херсонской области в Крым, была заминирована.

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, комментируя информацию о не подорванных мостах между Херсонской областью и Крымом, отмечал в Facebook 23 апреля, что "никто ничего не разминировал".

Российские оккупационные войска в первые дни войны против Украины захватили часть территории Херсонской области из-за ошибок украинской стороны, заявил 8 мая советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. "Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается: "Про…бали", – отметил он.

Теги: СБУ, Крым, следствие, война России против Украины, ГБР, Василий Малюк, Олег Кулинич (СБУ)
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
  "С журавлями души погибших воинов возвращаются на родную землю". Группа TIK посвятила украинским защитникам песню "Журавли". Видео
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear
Любите моду? Выражайте себя вместе с Answear Актуально
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"В этом году такая". Мозговая показала свою новогоднюю елку
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
"Хочется сделать так, чтобы европейские зрители смогли уйти от шаблонных представлений об Украине". Ненов стал режиссером "Евровидения 2023"
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
  "Продолжают пялиться в телевизор". Покровский в новом клипе показал, как родители убитого российского оккупанта встречают Новый год. Видео
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Теперь у меня только печенье, консервы, вода и молоко в тетрапаке". Скичко рассказал, как живет без света на 10-м этаже
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Очень красивая женщина", "Наша Мавка". Никитюк снялась в венке и с яркой помадой
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
"Они оба в Украине". Андриенко заявил, что "Кроликов", внесенных в базу "Миротворца", видели в Киеве
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
34-летняя дочь Деми Мур и Уиллиса впервые станет матерью
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
"Вау, просто огонь!" 56-летняя Хайек снялась в объятиях 42-летнего Татума
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак показала лицо крупным планом
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
  Дорофеева показала бэкстейдж своего благотворительного концерта в Киеве. Видео
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Курица с брокколи. Рецепт от эксперта
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
Клум без бюстгальтера показала часть бюста. Фото
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Так "по-русски", "Культурная столица". В сети обсуждают видео питерской коммуналки, которое показал Гордон
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
"Ничего себе!" Бех-Романчук в огромном декольте наклонилась перед камерой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мы не верим в чудеса, мы верим в ВСУ". Ани Лорак получила ответ на пост о новогодних чудесах (114136)
2
"А какая была свадьба – на коленях стоял, плакал". Стало известно имя новой избранницы Остапчука. Фото (77514)
3
Галкин, покинувший Россию, заявил, что его примет один из красивейших залов мира (40338)
4
Клум показала, как в реальной жизни выглядит 41-летняя Пэрис Хилтон (35874)
5
Новая девушка бывшего мужа Ани Лорак показала, как спит с ним (31230)
6
"Очень повезет какому-то украинскому парню!" Дзюдоистка Белодед позировала на природе. Фото (27131)
7
"Помогала вернуть аккаунт". Травести-дива Монро рассказала о новой возлюбленной Остапчука (21978)
8
"Мама меня записала 10-го, чтобы получить крупу". 75-летняя Нина Матвиенко призналась, что у нее в паспорте указана не ее дата рождения (15593)
 
 
 
 