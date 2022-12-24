РФ обстреляла центр Херсона, как минимум пять человек погибли, 20 получили ранения – ОП

В результате атаки есть погибшие, сообщили в ОП Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

"Россияне совершили очередной террор – обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. Все службы работают, последствия выясняем", – написал он и опубликовал фото последствий атаки.

На этих кадрах видно как минимум два сожженных автомобиля и еще два – поврежденных обстрелом. В одной из машин окровавленный человек.

После этого в области объявили воздушную тревогу. Она объявлена также в ряде других регионов Украины.

Тимошенко через несколько минут уточнил, что в результате атаки погибло как минимум пять человек, 20 получили ранения.