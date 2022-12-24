РФ обстреляла центр Херсона, как минимум пять человек погибли, 20 получили ранения – ОП

"Россияне совершили очередной террор – обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице. Все службы работают, последствия выясняем", – написал он и опубликовал фото последствий атаки.
На этих кадрах видно как минимум два сожженных автомобиля и еще два – поврежденных обстрелом. В одной из машин окровавленный человек.
После этого в области объявили воздушную тревогу. Она объявлена также в ряде других регионов Украины.
Тимошенко через несколько минут уточнил, что в результате атаки погибло как минимум пять человек, 20 получили ранения.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. Активное наступление ВСУ вынудило министра обороны РФ Сергея Шойгу 9 ноября отдать приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. 12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура. Зеленский приезжал в Херсон 14 ноября.
Впоследствии россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега.