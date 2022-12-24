Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео

"Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле, – написал он. – Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен, но символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен".

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Во время отступления оккупанты подорвали Антоновский мост.