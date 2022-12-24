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24 декабря, 2022
 
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Вакарчук исполнил песню "Човен" на Антоновском мосту в Херсоне. Видео

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Вакарчук: Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен, но символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен"
Вакарчук: Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен, но символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен"
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук выступил в освобожденном от российских оккупантов Херсоне на Антоновском мосту. Об этом он сообщил в Facebook 23 декабря.

"Антоновский мост сегодня. Тот, который соединяет правый и левый берег нашей страны. Тот, который разрушили российские оккупанты, но они никогда не разрушат единство Украины! Мы вместе и объединены крепкой силой нашей любви к родной земле, – написал он. – Антоновский мост сегодня простреливается оккупантами, выход на него строго запрещен, но символически и важно было именно здесь спеть нашу песню "Човен".

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/videos/2221847777985261/

Контекст:

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 10 ноября заявил, что ВСУ пока не могут ни подтвердить, ни опровергнуть "отвод" российских войск из Херсона и продолжат вести наступление в соответствии с собственным планом.

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал, что для вывода группировки, которую РФ стянула в Херсон, нужно не менее недели. По информации украинской разведки на 10 ноября, на правом берегу оставалось примерно 20 тыс. российских военнослужащих. 

11 ноября украинские военные зашли в Херсон, подтвердило  ГУР Минобороны Украины. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области и Херсона выходят на улицы встречать украинских защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 11 ноября сообщил, что украинские военные – на подступах к Херсону, специальные подразделения уже зашли в город.

Во время отступления оккупанты подорвали Антоновский мост.

Теги: Херсон, Святослав Вакарчук, война России против Украины
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