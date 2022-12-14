"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео

"Всегда первые! 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, спасибо за службу! Горжусь нашей дружбой. Вместе к победе!" – написал он.

В ролике Вакарчук отметил, что выступал перед 95-й бригадой раз семь.

"Честь и радость сюда приезжать. (...) Спасибо вам за службу и за то, что вы такие, как есть, вы всегда рядом. Вы всегда первые, но я всегда первый с вами", – сказал он.

Музыкант спел свою известную песню "Все буде добре".

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