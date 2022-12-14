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14 декабря, 2022
 
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"Горжусь нашей дружбой". Вакарчук выступил перед 95-й бригадой ВСУ. Видео

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Вакарчук: Вместе к победе!
Вакарчук: Вместе к победе!
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 14 декабря разместил в Facebook свое обращение к воинам 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины,

"Всегда первые! 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада, спасибо за службу! Горжусь нашей дружбой. Вместе к победе!" – написал он.

В ролике Вакарчук отметил, что выступал перед 95-й бригадой раз семь.

"Честь и радость сюда приезжать. (...) Спасибо вам за службу и за то, что вы такие, как есть, вы всегда рядом. Вы всегда первые, но я всегда первый с вами", – сказал он.

Музыкант спел свою известную песню "Все буде добре".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/sviatoslav.vakarchuk/videos/923881795267286/

Контекст:

Вакарчук выступает с благотворительными концертами перед украинскими защитниками, а также поет для жителей освобожденных от российских оккупантов городов.

Теги: Украина, Святослав Вакарчук, Океан Ельзи, видео, ВСУ, музыкант
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