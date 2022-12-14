"Это Путин поет?", "Как токсичный бывший". Гордон показал, какой ролик о дружбе с Украиной сняли в РФ. В сети обсуждают

В клипе звучит песня, в которой от имени России Украину называют "сестрой".

"Российский ролик о дружбе с Украиной", – написал Гордон.

"Это [президент РФ Владимир] Путин поет?" – прокомментировал подписчик tema_p1.

"Как токсичный бывший", – отметила sidorenkote.

"Маразм крепчал…" – написала kattylafleur.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).