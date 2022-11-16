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16 ноября, 2022
 
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"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина

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Гордон: Семейка
Гордон: Семейка
Фото: gordondmytro / Instagram

Украинский журналист Дмитрий Гордон на своей странице в Instagram 12 ноября разместил фото в стиле ретро, в котором с помощью редактора изменены лица героев.

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер и советский диктатор Иосиф Сталин изображены в виде супружеской пары, а президент РФ Владимир Путин на фото – их дочь.

"Семейка", – написал Гордон.

"Когда в семье не без уродов, а все уроды", – прокомментировал подписчик lipodats.

"Так на маму похож", – отметила _shevchenko_k_s.

Контекст:

Гордон последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно, не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.

Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".

2 сентября министерство юстиции России внесло Гордона в реестр "иностранных агентов". Супруга Гордона, главред издания "ГОРДОН" Алеся Бацман отреагировала на это. "Путину Гордон снится. Или он им бредит. Иначе объяснить непрекращающийся звездопад "мер" от "российской педерации" невозможно", – отметила Бацман.

Гордон подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, нацисты, фото
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