Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов

"Я с большим удовольствием слежу и смотрю все ваши интервью, очень благодарна вам за то, что вы делаете. Как ваше настроение?" – обратилась к Гордону певица.
"Настроение мое прекрасное. У меня только что был стрим "Гордон по четвергам". Мы собрали с моими зрителями во время эфира на один дрон $3,2 тыс. Я покупаю дроны для украинской армии, конкретно в две бригады", – рассказал Гордон.
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Полякова 26 октября объявила о начале благотворительного сбора для закупки бионических протезов для украинских защитников в рамках проекта "Протези для незламних". Артистка планирует собрать 1 млн грн.
Во время благотворительного марафона, участниками которого, помимо Гордона, стали известные украинские артисты, ведущие и журналисты, певица собрала четвертую часть от необходимой суммы.