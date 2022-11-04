Гордон стал гостем благотворительного онлайн-марафона Поляковой для сбора 1 млн грн на закупку бионических протезов

Гордон: Я покупаю дроны для украинской армии, конкретно в две бригады Фото: gordondmytro / Instagram

"Я с большим удовольствием слежу и смотрю все ваши интервью, очень благодарна вам за то, что вы делаете. Как ваше настроение?" – обратилась к Гордону певица.

"Настроение мое прекрасное. У меня только что был стрим "Гордон по четвергам". Мы собрали с моими зрителями во время эфира на один дрон $3,2 тыс. Я покупаю дроны для украинской армии, конкретно в две бригады", – рассказал Гордон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)