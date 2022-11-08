Гордон: Обращаюсь к украинцам. Если встретите за границей Баскова, Киркорова, Долину и прочее пропагандистское говно, поддерживающее русский фашизм, – плюйте им в рожи

Гордон: Это люди, которые не имеют ничего общего с культурой, это обслуживающий персонал, буфетчики. Это не люди вообще Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Таким образом он отреагировал на клип российского певца Shaman на песню "Встанем", в котором снялись многие российские артисты, в том числе Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов и другие. В этом клипе используются кадры с российскими оккупантами, которые воюют в Украине, и поется о "героях России".

"Меня просят не ругаться матом в эфире, а других слов у меня для них нет, – сказал Гордон. – Я многих этих людей знаю хорошо. Я очень хорошо знаю Колю Баскова, я знаю Бабкину хорошо, похуже знаю Газманова и Лепса, но знаю, Расторгуева знаю... Вы понимаете, это люди, которые себе сказали: "Мы хотим хорошо жить, вкусно есть и получать большие бабки. А для этого надо идти на сделку с совестью. Потому что иначе вкусно есть, хорошо жить и получать большие бабки у нас не получается".

Он назвал всех снявшихся в клипе артистов "продажными тварями", которые за деньги "и мать родную продадут".

"Они далеки от понятий справедливости, совести, гуманности, чести. Это все не про них. Это настоящие проститутки. Неслучайно [российский] адмирал [Александр] Колчак, входя в очередной город, говорил: "Проституток, кучеров и артистов не трогайте! Они служат всем режимам". Это не артисты, это обслуживающий персонал фашистского режима", – убежден Гордон.

Он напомнил, что Долина, которая снялась в клипе, выросла в Одессе.

"Лариса Долина – это же одесская девочка Лариса Кудельман, которая выросла в Одессе, пела в одесских ресторанах, которая впитала в себя этот неповторимый одесский воздух... Что она там делает? Что она делает рядом с Путиным? У нее что, не скребет на душе, когда Россия обстреливает мирные украинские города, когда убивает детей, убивает мирных жителей, когда террористическим образом осуществляет атаку на нашу инфраструктуру? У нее ничего не екает, когда на ее родную Одессу летят ракеты и бомбы? Нет? – возмутился журналист. – Они совершенно спокойно живут. Это животные".

По мнению Гордона, единственный, у кого было "тяжелое лицо" в клипе, – это Басков. Журналист считает, что, в отличие от большинства артистов, он "чувствует, что участвует в очень плохом деле". "И соскочить, видно, не может, и участвовать приходится", – предположил журналист.

Гордон сказал, что, по его мнению, артисты, которые поддерживают фашистский режим Путина, сами являются фашистами, и обратился к ним.

"Вы, если сейчас не просыпаетесь в холодном поту в постелях – мягких и теплых – и не думаете о том, что чувствуют миллионы украинцев под обстрелами – под бомбами, под ракетами, которые пускают сюда ваши фашистские войска, – то вы не люди, вы животные. Я скажу вам главное: вы будете отвечать за преступления фашистского российского режима неминуемо. Рано или поздно. Где бы вы ни находились", – подчеркнул журналист.

Он также обратился к украинцам, которые за границей могут встретить этих и других российских артистов, поддержавших Путина.

"Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем украинцам, которые встретят где-нибудь за границей Баскова или [Филиппа] Киркорова, Бабкину или Газманова, Расторгуева или Лепса и прочее это российское пропагандистское говно... Это люди, которые не имеют ничего общего с артистами, культурой, это обслуживающий персонал, буфетчики. Это не люди вообще. Я хочу обратиться к украинцам, которые встретят за границей где-нибудь вот этих артистов, поддерживающих русский фашизм: плюйте им в рожи, не стесняйтесь! Вот увидите Долину, Баскова – в рожу им плюйте! Скажите: "Фашисты, подонки, чтобы вы сдохли все!" Я им этого желаю. Это не люди. Это говно", – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что настоящие артисты либо уехали из России, либо, если не смогли уехать, – "хоть молчат".

"Они не высказываются против Путина, потому что боятся. Но молчат, не высказываются против Украины. Хотя есть и те смельчаки, которые, будучи в России, высказались против агрессии", – подытожил журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube