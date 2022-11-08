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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Обращаюсь к украинцам. Если встретите за границей Баскова, Киркорова, Долину и прочее пропагандистское говно, поддерживающее русский фашизм, – плюйте им в рожи

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Гордон: Это люди, которые не имеют ничего общего с культурой, это обслуживающий персонал, буфетчики. Это не люди вообще
Гордон: Это люди, которые не имеют ничего общего с культурой, это обслуживающий персонал, буфетчики. Это не люди вообще  
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон считает, что российские артисты, которые поддерживают политику президента России Владимира Путина и войну против Украины, делают это ради денег. Такое мнение он высказал 6 ноября в стриме с ведущим Василием Головановым, который транслировался на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Таким образом он отреагировал на клип российского певца Shaman на песню "Встанем", в котором снялись многие российские артисты, в том числе Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Александр Маршал, Стас Михайлов и другие. В этом клипе используются кадры с российскими оккупантами, которые воюют в Украине, и поется о "героях России". 

"Меня просят не ругаться матом в эфире, а других слов у меня для них нет, – сказал Гордон. – Я многих этих людей знаю хорошо. Я очень хорошо знаю Колю Баскова, я знаю Бабкину хорошо, похуже знаю Газманова и Лепса, но знаю, Расторгуева знаю... Вы понимаете, это люди, которые себе сказали: "Мы хотим хорошо жить, вкусно есть и получать большие бабки. А для этого надо идти на сделку с совестью. Потому что иначе вкусно есть, хорошо жить и получать большие бабки у нас не получается".

Он назвал всех снявшихся в клипе артистов "продажными тварями", которые за деньги "и мать родную продадут".

"Они далеки от понятий справедливости, совести, гуманности, чести. Это все не про них. Это настоящие проститутки. Неслучайно [российский] адмирал [Александр] Колчак, входя в очередной город, говорил: "Проституток, кучеров и артистов не трогайте! Они служат всем режимам". Это не артисты, это обслуживающий персонал фашистского режима", – убежден Гордон.

Он напомнил, что Долина, которая снялась в клипе, выросла в Одессе

"Лариса Долина  это же одесская девочка Лариса Кудельман, которая выросла в Одессе, пела в одесских ресторанах, которая впитала в себя этот неповторимый одесский воздух... Что она там делает? Что она делает рядом с Путиным? У нее что, не скребет на душе, когда Россия обстреливает мирные украинские города, когда убивает детей, убивает мирных жителей, когда террористическим образом осуществляет атаку на нашу инфраструктуру? У нее ничего не екает, когда на ее родную Одессу летят ракеты и бомбы? Нет? – возмутился журналист. – Они совершенно спокойно живут. Это животные".

По мнению Гордона, единственный, у кого было "тяжелое лицо" в клипе, – это Басков. Журналист считает, что, в отличие от большинства артистов, он "чувствует, что участвует в очень плохом деле". "И соскочить, видно, не может, и участвовать приходится", – предположил журналист. 

Гордон сказал, что, по его мнению, артисты, которые поддерживают фашистский режим Путина, сами являются фашистами, и обратился к ним. 

"Вы, если сейчас не просыпаетесь в холодном поту в постелях – мягких и теплых – и не думаете о том, что чувствуют миллионы украинцев под обстрелами – под бомбами, под ракетами, которые пускают сюда  ваши фашистские войска,  то вы не люди, вы животные. Я скажу вам главное: вы будете отвечать за преступления фашистского российского режима неминуемо. Рано или поздно. Где бы вы ни находились", – подчеркнул журналист.

Он также обратился к украинцам, которые за границей могут встретить этих и других российских артистов, поддержавших Путина. 

"Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем украинцам, которые встретят где-нибудь за границей Баскова или [Филиппа] Киркорова, Бабкину или Газманова, Расторгуева или Лепса и прочее это российское пропагандистское говно... Это люди, которые не имеют ничего общего с артистами, культурой, это обслуживающий персонал, буфетчики. Это не люди вообще. Я хочу обратиться к украинцам, которые встретят за границей где-нибудь вот этих артистов, поддерживающих русский фашизм: плюйте им в рожи, не стесняйтесь! Вот увидите Долину, Баскова – в рожу им плюйте! Скажите: "Фашисты, подонки, чтобы вы сдохли все!" Я им этого желаю. Это не люди. Это говно", – сказал Гордон.

Он подчеркнул, что настоящие артисты либо уехали из России, либо, если не смогли уехать, – "хоть молчат".

"Они не высказываются против Путина, потому что боятся. Но молчат, не высказываются против Украины. Хотя есть и те смельчаки, которые, будучи в России, высказались против агрессии", – подытожил журналист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Клип Shaman с героизацией российских оккупантов был выпущен 4 ноября, в День народного единства. "Немного смахивает на зомби-апокалипсис. Такое ощущение, что из могил встанем", – прокомментировала ролик в Twitter пользовательница Дарья Зинченко. "Встанем и пойдем вслед за русским кораблем", – добавил пользователь с ником "жЫрный тролль".

Украинский клипмейкер Алан Бадоев, который работал со многими артистами, которые снялись в клипе, сказал, что ему стыдно из-за их сотрудничества в прошлом. "Это самое гнусное, что я когда-то видел в своей жизни. Как же мне досадно, что когда-то я работал со многими из вас – с теми, кто в этом убийственном строю. Очень ничтожно. Очень брезгую вами", – заявил режиссер. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Олег Газманов, Сергей Лазарев, война России против Украины, Николай Басков, Лариса Долина, Александр Маршал, Николай Расторгуев, Надежда Бабкина, Василий Голованов
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