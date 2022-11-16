Гордон подал иск против России в ЕСПЧ

"Я подал в суд на государство Россия. В Европейский суд по правам человека. Это в общем-то сенсационная новость, благодаря тебе я ее сейчас озвучиваю", – сказал Гордон.

Журналист напомнил, что "фашистское государство [Россия] применило против него небывалый комплекс мер".

"[Таких мер] оно не применяло ни против одного из украинцев за всю историю независимой Украины. Хочу напомнить: они открыли уголовное дело против меня по трем или четырем статьям, внесли меня в реестр экстремистов и террористов, объявили меня в розыск, они мне сделали заочный арест, они меня объявили "иноагентом". Гражданина Украины – "иноагентом"! У них уже вообще в голове ни хрена не осталось. Ну то, что они запретили мои книги на территории России, – хрен с ними", – перечислил Гордон.

Журналист попросил ЕСПЧ признать неправомерным его уголовное преследование в России "за прямые, правдивые высказывания об агрессии России против Украины".

"Признав нарушение Европейской конвенции [по правам человека] со стороны России, ЕСПЧ фактически подтвердит, что прямые, радикальные высказывания украинцев в адрес России являются оправданными и допустимыми с точки зрения международного права", – объяснил журналист.

Бацман уточнила, что это дело может создать прецедент.

"Почему дело "Гордон против России" в ЕСПЧ очень важно? Потому что когда ЕСПЧ признает твои высказывания – радикальные, прямые, абсолютно честные – в адрес России оправданными, в этот момент любые высказывания, которые звучат со стороны любого украинца, любого жителя земного шара в адрес России, с жесткими оценками (когда россиян называют "фашистами", "агрессорами", "военными преступниками"), международное право признает правомерными и оправданными", – сказала журналистка.

По ее мнению, это решение в дальнейшем поможет бороться с цензурой в соцсетях.

Гордон рассказал, что подал иск до 16 сентября, когда Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.

Журналист не сомневается в том, что ЕСПЧ удовлетворит его иск, "точно так, как Украина выиграет эту войну".

"Даже малейших мыслей нет по этому поводу, что что-то может пойти не по моему сценарию, потому что они нацисты, им не удастся уйти от ответственности", – сказал Гордон.

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