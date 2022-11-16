Гордон подал иск против России в ЕСПЧ

"Я подал в суд на государство Россия. В Европейский суд по правам человека. Это в общем-то сенсационная новость, благодаря тебе я ее сейчас озвучиваю", – сказал Гордон.
Журналист напомнил, что "фашистское государство [Россия] применило против него небывалый комплекс мер".
"[Таких мер] оно не применяло ни против одного из украинцев за всю историю независимой Украины. Хочу напомнить: они открыли уголовное дело против меня по трем или четырем статьям, внесли меня в реестр экстремистов и террористов, объявили меня в розыск, они мне сделали заочный арест, они меня объявили "иноагентом". Гражданина Украины – "иноагентом"! У них уже вообще в голове ни хрена не осталось. Ну то, что они запретили мои книги на территории России, – хрен с ними", – перечислил Гордон.
Журналист попросил ЕСПЧ признать неправомерным его уголовное преследование в России "за прямые, правдивые высказывания об агрессии России против Украины".
"Признав нарушение Европейской конвенции [по правам человека] со стороны России, ЕСПЧ фактически подтвердит, что прямые, радикальные высказывания украинцев в адрес России являются оправданными и допустимыми с точки зрения международного права", – объяснил журналист.
Бацман уточнила, что это дело может создать прецедент.
"Почему дело "Гордон против России" в ЕСПЧ очень важно? Потому что когда ЕСПЧ признает твои высказывания – радикальные, прямые, абсолютно честные – в адрес России оправданными, в этот момент любые высказывания, которые звучат со стороны любого украинца, любого жителя земного шара в адрес России, с жесткими оценками (когда россиян называют "фашистами", "агрессорами", "военными преступниками"), международное право признает правомерными и оправданными", – сказала журналистка.
По ее мнению, это решение в дальнейшем поможет бороться с цензурой в соцсетях.
Гордон рассказал, что подал иск до 16 сентября, когда Россия окончательно вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека.
Журналист не сомневается в том, что ЕСПЧ удовлетворит его иск, "точно так, как Украина выиграет эту войну".
"Даже малейших мыслей нет по этому поводу, что что-то может пойти не по моему сценарию, потому что они нацисты, им не удастся уйти от ответственности", – сказал Гордон.
В марте 2022 года Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ, ему вменяют публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение ложной информации о действиях российской армии. Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
6 апреля в РФ Гордона внесли в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму, а 2 сентября – в реестр "иностранных агентов".
В конце апреля глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил проверить содержание книг Гордона. Сам журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России.
19 июля стало известно, что МВД России объявило Гордона в розыск (за что именно – не указывалось), а 22 июля российские СМИ сообщили, что журналиста в России заочно арестовали.
Комментируя уголовное преследование в РФ, Гордон сказал, что он много лет последовательно борется против "кремлевской банды во главе с главным фашистом фашистского государства Владимиром Путиным". Журналист напомнил, что РФ с 2014 года ведет войну с Украиной и "сеет вокруг смерть" и он рассказывает об этом своей многомиллионной аудитории. "Что касается того, что они меня в розыск объявили… Ну я с таким же успехом объявляю в розыск МВД России, – сказал Гордон. – Я чихать на них хотел, честно говоря. И пусть поцелуют меня в задницу".