Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины

Васько призналась, что изначально не поддерживала отношения со своими российскими коллегами по сериалу "Крепостная" (2019–2022).
Актриса отметила, что с Байрак, у которой снималась в сериале "Позднее раскаяние" (2013), прекратила общение еще в 2014 году.
"Она говорила, что Крым всегда был русский. Я ее еще тогда удалила из друзей. Я даже удивлялась, что она до сих пор и в Украине, и в России. И снимает здесь фильмы", – сказала она.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Наталья Васько родилась 19 октября 1972 года в Червонограде. Она служит в Молодом театре. Лауреат национальной кинопремии "Золота дзига 2017" в номинации "Лучшая актриса первого/второго плана" за роль в фильме "Гнездо горлицы". Известной широкой публике Васько стала после выхода в 2019 году сериала "Крепостная" на канале СТБ.
Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. Стала известной, сняв фильмы "Женская интуиция", "Аврора", сериал "Ничто не случается дважды". Она также была ведущей программы "Давай поженимся" на СТБ.
После полномасштабного российского вторжения Байрак, по ее словам, осталась в Украине. Она сообщила в Instagram, что сейчас живет в Одессе.
Аккаунт Байрак в Instagram на территории Украины заблокирован. В ее Telegram-канале только два поста, оба за март – скриншоты Instagram Stories. В одном посте она разместила молитву и подпись: "Многострадальный Донецк. Я с вами, мои дорогие!"
Байрак еще до полномасштабного российского вторжения открыто выразила солидарность с бывшей украинской телеведущей Снежаной Егоровой, поддерживающей Путина.
В июне о пророссийской позиции Байрак высказалась украинская актриса Наталия Денисенко. "Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей писала еще в начале войны: "Что вы такое говорите?", когда она в своих эфирах [в Instagram] говорила, что это Украина виновата в этой войне, что мы должны быть "с братским народом вместе", – рассказала Денисенко. По мнению актрисы, Байрак должна заняться СБУ.