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14 декабря, 2022
 
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Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины

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Васько снималась в сериале Байрак
Васько снималась в сериале Байрак
Фото: natalia_vasko_official / Instagram

50-летняя украинская актриса Наталья Васько в интервью журналистке Алине Доротюк на ее YouTube-канале 10 декабря заявила, что не общается ни с кем из российских актеров, и рассказала о разрыве с имеющей пророссийскую позицию украинским режиссером Оксаной Байрак.

Васько призналась, что изначально не поддерживала отношения со своими российскими коллегами по сериалу "Крепостная" (2019–2022).

Актриса отметила, что с Байрак, у которой снималась в сериале "Позднее раскаяние" (2013), прекратила общение еще в 2014 году.

"Она говорила, что Крым всегда был русский. Я ее еще тогда удалила из друзей. Я даже удивлялась, что она до сих пор и в Украине, и в России. И снимает здесь фильмы", – сказала она.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Наталья Васько родилась 19 октября 1972 года в Червонограде. Она служит в Молодом театре. Лауреат национальной кинопремии "Золота дзига 2017" в номинации "Лучшая актриса первого/второго плана" за роль в фильме "Гнездо горлицы". Известной широкой публике Васько стала после выхода в 2019 году сериала "Крепостная" на канале СТБ.

Байрак родилась 16 февраля 1964 года в Симферополе. Стала известной, сняв фильмы "Женская интуиция", "Аврора", сериал "Ничто не случается дважды". Она также была ведущей программы "Давай поженимся" на СТБ.

После полномасштабного российского вторжения Байрак, по ее словам, осталась в Украине. Она сообщила в Instagram, что сейчас живет в Одессе.

Аккаунт Байрак в Instagram на территории Украины заблокирован. В ее Telegram-канале только два поста, оба за март – скриншоты Instagram Stories. В одном посте она разместила молитву и подпись: "Многострадальный Донецк. Я с вами, мои дорогие!"

Байрак еще до полномасштабного российского вторжения открыто выразила солидарность с бывшей украинской телеведущей Снежаной Егоровой, поддерживающей Путина.

В июне о пророссийской позиции Байрак высказалась украинская актриса Наталия Денисенко. "Байрак меня заблокировала сразу, когда я ей писала еще в начале войны: "Что вы такое говорите?", когда она в своих эфирах [в Instagram] говорила, что это Украина виновата в этой войне, что мы должны быть "с братским народом вместе", – рассказала Денисенко. По мнению актрисы, Байрак должна заняться СБУ.


Теги: Крым, Украина, война, фильм, режиссер, сериал, Оксана Байрак, актриса, Наталья Васько
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