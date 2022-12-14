Васько рассказала, почему удалила Байрак из друзей еще до полномасштабной войны РФ против Украины

Васько призналась, что изначально не поддерживала отношения со своими российскими коллегами по сериалу "Крепостная" (2019–2022).

Актриса отметила, что с Байрак, у которой снималась в сериале "Позднее раскаяние" (2013), прекратила общение еще в 2014 году.

"Она говорила, что Крым всегда был русский. Я ее еще тогда удалила из друзей. Я даже удивлялась, что она до сих пор и в Украине, и в России. И снимает здесь фильмы", – сказала она.

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