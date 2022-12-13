Бульвар Шоубиз
 
13 декабря, 2022
 
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"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи

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О романе Кацурина и Дорофеевой стало известно весной 2022 года
О романе Кацурина и Дорофеевой стало известно весной 2022 года
Фото: misha_katsurin / Instagram

Украинский ресторатор и блогер Михаил Кацурин 13 декабря на своей странице в Instagram анонсировал выход нового видео на своем YouTube-канале – "Еда Львова".

"Львов меня ошеломил. Он не о борщах, штруделях и наливках. Он о глубине, традициях, безумной креативности, безграничном уважении к своей истории и пожизненной борьбе за ценности и идентичность", – отметил ресторатор.

Он заявил, что сегодня украинцам в каждом городе нужно отстраивать мосты между историческим прошлым и настоящим.

"[Нужно] находить и воспроизводить все то, что не смогла до конца стереть живущая по соседству страна-маньяк. И Львов здесь нам хороший пример", – написал Кацурин.

Пост прокомментировала возлюбленная ресторатора, украинская певица Надя Дорофеева.

"Выпуск нереальный. Завидую тем, кто увидит его впервые. Дорогой, поздравляю вас с Антоном Птушкиным", – написала она.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились. 

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

Теги: Надя Дорофеева, блогеры, певица, ресторатор, блогер, Dantes, Михаил Кацурин
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