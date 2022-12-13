"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи

О романе Кацурина и Дорофеевой стало известно весной 2022 года Фото: misha_katsurin / Instagram

"Львов меня ошеломил. Он не о борщах, штруделях и наливках. Он о глубине, традициях, безумной креативности, безграничном уважении к своей истории и пожизненной борьбе за ценности и идентичность", – отметил ресторатор.

Он заявил, что сегодня украинцам в каждом городе нужно отстраивать мосты между историческим прошлым и настоящим.

"[Нужно] находить и воспроизводить все то, что не смогла до конца стереть живущая по соседству страна-маньяк. И Львов здесь нам хороший пример", – написал Кацурин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Katsurin (@misha_katsurin)

Пост прокомментировала возлюбленная ресторатора, украинская певица Надя Дорофеева.

"Выпуск нереальный. Завидую тем, кто увидит его впервые. Дорогой, поздравляю вас с Антоном Птушкиным", – написала она.