"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи

"Львов меня ошеломил. Он не о борщах, штруделях и наливках. Он о глубине, традициях, безумной креативности, безграничном уважении к своей истории и пожизненной борьбе за ценности и идентичность", – отметил ресторатор.
Он заявил, что сегодня украинцам в каждом городе нужно отстраивать мосты между историческим прошлым и настоящим.
"[Нужно] находить и воспроизводить все то, что не смогла до конца стереть живущая по соседству страна-маньяк. И Львов здесь нам хороший пример", – написал Кацурин.
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Пост прокомментировала возлюбленная ресторатора, украинская певица Надя Дорофеева.
"Выпуск нереальный. Завидую тем, кто увидит его впервые. Дорогой, поздравляю вас с Антоном Птушкиным", – написала она.
О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.
Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.
Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод со своей женой, украинским дизайнером Дашей Кацуриной.
Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.
У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.
Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.