Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото

Квиткова: У каждого человека есть какие-то странные штуки, которые делают нас – нами Фото: kvittkova / Instagram

"У каждого человека есть какие-то странные штуки, которые делают нас – нами", – отметила она.

Квиткова призналась, что "помешана" на чистоте тела и аромате, не носит одежду больше одного раза, а душ принимает два раза в день или больше.

"У меня паническая боязнь общественных (именно женских) туалетов, потому что я не понимаю почему, но там всегда какой-то апокалипсис после девушек", – отметила блогер.

Квиткова призналась, что спит на подушках и накрывается ими, любит начать спонтанно танцевать, ест творог с соевым соусом, из пиццы съедает только начинку.

"У меня есть способность придумывать слова, которых не существует. Я просто сочетаю несколько слов в одно. Это такие мои неологизмы", – добавила она.

Пост Квиткова сопроводила снимками, на которых запечатлена в брючном костюме. Блогер не стала надевать под жакет бюстгальтер. Расстегнув его, она засветила центральную часть грудной клетки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova)