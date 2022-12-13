Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото

"У каждого человека есть какие-то странные штуки, которые делают нас – нами", – отметила она.
Квиткова призналась, что "помешана" на чистоте тела и аромате, не носит одежду больше одного раза, а душ принимает два раза в день или больше.
"У меня паническая боязнь общественных (именно женских) туалетов, потому что я не понимаю почему, но там всегда какой-то апокалипсис после девушек", – отметила блогер.
Квиткова призналась, что спит на подушках и накрывается ими, любит начать спонтанно танцевать, ест творог с соевым соусом, из пиццы съедает только начинку.
"У меня есть способность придумывать слова, которых не существует. Я просто сочетаю несколько слов в одно. Это такие мои неологизмы", – добавила она.
Пост Квиткова сопроводила снимками, на которых запечатлена в брючном костюме. Блогер не стала надевать под жакет бюстгальтер. Расстегнув его, она засветила центральную часть грудной клетки.
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Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.
После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону. Их с Квитковой семья перевела 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского телеведущего и волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ.
17 июля Квиткова заявила, что выезжает из Украины. 5 августа она разместила в Instagram пост, в котором указала, что находится в Варшаве (Польша). Квиткова не заявляла, что вернулась в Украину. Но Добрынин 5 октября публиковал совместное фото с супругой и отметил, что они находятся в Украине.