"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом

"Помнить", – написала она.
На снимке Сопонару обнимает своего бойфренда.
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"Вот сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки", – отметил подписчик evf_78.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.
Впервые своего бойфренда Сопонару показала в октябре 2021 года.
После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.
9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.