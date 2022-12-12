Бульвар Шоубиз
 
12 декабря, 2022
 
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"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом

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Сопонару: Помнить
Сопонару: Помнить
Фото: irinasoponaru / Instagram

Актриса студии "Квартал 95" Ирина Сопонару 11 декабря в Instagram обнародовала совместное черно-белое фото со своим женихом, британцем Рисом.

"Помнить", – написала она.

На снимке Сопонару обнимает своего бойфренда.

"Вот сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки", – отметил подписчик evf_78.

Контекст:

Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.

Впервые своего бойфренда Сопонару показала в октябре 2021 года

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Теги: студия Квартал 95, актриса, фото, жених, объятия, Женский Квартал, Ирина Сопонару
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