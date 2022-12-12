"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи

Лопес показала лицо крупным планом.
"Привет!" – написала она и сопроводила пост хештегом This IS Me.... Now. Это название грядущего альбома певицы, которое переводится как "Это я... Сейчас".
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"Огненная Дженни", – прокомментировал подписчик tajvstaj.
"Великолепно!" – написала anzhelika_kriivenkova.
Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором она исполнила главную роль. В фильмографии Лопес – более 30 картин.
17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.