"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи

Лопес показала лицо крупным планом.

"Привет!" – написала она и сопроводила пост хештегом This IS Me.... Now. Это название грядущего альбома певицы, которое переводится как "Это я... Сейчас".

"Огненная Дженни", – прокомментировал подписчик tajvstaj.

"Великолепно!" – написала anzhelika_kriivenkova.