"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро

"Женственно и практично. Повседневно и в то же время для деловой и частной встреч…" – написала Мейхер.

Певица продефилировала перед камерой. Также она изогнулась перед объективом, демонстрируя формы и поглаживая бедро.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEIHER BY MEIHER (@meiherbymeiher)

"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы. Платье элегантное. Черный цвет подчеркивает все ваши красоты", – прокомментировала подписчица valyushka__1996.

"Невероятная женщина", – заявила tasha_polischyk.