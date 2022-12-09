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09 декабря, 2022
 
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"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро

Мейхер: Женственно и практично
Мейхер: Женственно и практично
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 8 декабря в Instagram своего именного бренда одежды опубликовала ролик, в котором продемонстрировала черное облегающее платье.

"Женственно и практично. Повседневно и в то же время для деловой и частной встреч…" – написала Мейхер.

Певица продефилировала перед камерой. Также она изогнулась перед объективом, демонстрируя формы и поглаживая бедро.

"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы. Платье элегантное. Черный цвет подчеркивает все ваши красоты", – прокомментировала подписчица valyushka__1996.

"Невероятная женщина", – заявила tasha_polischyk.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: платье, фигура, ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, грудь, одежда
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