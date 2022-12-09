Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2022
 
Новости

С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото

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Клум снялась на улице
Клум снялась на улице
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 8 декабря опубликовала в Instagram фото, для которого позировала в красных ботфортах и куртке.

Модель надела юбку расцветки "зебра" и желтый топ с вишнями на груди. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками в красной оправе.

Клум снялась на фоне стены, расписанной граффити.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Клум является судьей шоу "Топ-модель по-немецки" на телеканале UPN. 18-й сезон стартовал 11 ноября.

Теги: модель, Хайди Клум, фото, грудь
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