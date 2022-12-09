С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото

Модель надела юбку расцветки "зебра" и желтый топ с вишнями на груди. Образ она дополнила массивными солнцезащитными очками в красной оправе.

Клум снялась на фоне стены, расписанной граффити.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)