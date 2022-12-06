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06 декабря, 2022
 
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49-летняя Клум в глубоком декольте засветила нижнее белье. Видео

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Клум показала, как прошел ее понедельник
Клум показала, как прошел ее понедельник
Фото: heidiklum / Instagram

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 6 декабря опубликовала в Instagram ролик, в котором запечатлена во время работы с ней стилиста-парикмахера.

Клум предстала сидящей с распущенными волосами, в кожаном топе с глубоким декольте. Модель засветила черный кружевною бюстгальтер.

"Понедельник", – написала она.

Контекст:

Клум 1 июня 2022 года исполнилось 49 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Клум является судьей шоу "Топ-модель по-немецки" на телеканале UPN. 18-й сезон стартовал 11 ноября.

Теги: видео, модель, Хайди Клум, белье, бюстгальтер, ролик, декольте
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