"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья

Рианна запечатлена без нижнего белья. Она позировала в прозрачной накидке, засветив грудь. Фото можно посмотреть по ссылке.

"Сексуально и страстно", – прокомментировал подписчик stanis_stoyanov.

Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.