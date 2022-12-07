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07 декабря, 2022
 
Новости

"Сексуально и страстно". В сети обнародовали архивное фото Рианны без нижнего белья

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В феврале 2023 года Рианне исполнится 35 лет
В феврале 2023 года Рианне исполнится 35 лет
Фото: rihannaofficlal / Instagram

На официальной фан-странице 34-летней американской певицы Рианны 7 декабря в Instagram опубликовали фото в образе из ролика на трек Needed Me 2016 года.

Рианна запечатлена без нижнего белья. Она позировала в прозрачной накидке, засветив грудь. Фото можно посмотреть по ссылке.

"Сексуально и страстно", – прокомментировал подписчик stanis_stoyanov.

Контекст:

13 мая 2022 года Рианна впервые стала матерью. Отец ребенка – ее бойфренд, рэпер Asap Rocky.

Рианна родилась 20 февраля 1988 года на Барбадосе. В 16 лет она переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Теги: Рианна, певица, фото, грудь
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