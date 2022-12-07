Бульвар Шоубиз
 
07 декабря, 2022
 
Новости

"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"

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Лолиту пристыдили в сети
Лолиту пристыдили в сети
Фото: Лолита Милявская / Facebook

59-летняя российская певица Лолита, замалчивающая войну РФ против Украины, на своей странице в Facebook 6 декабря показала черный пуховик, который ей якобы подарила поклонница.

Лолита появилась перед камерой в пуховике, расстегнула верхнюю часть и продемонстрировала внутреннюю, которая застегивается на молнию.

Певица назвала ее "броником".

https://www.facebook.com/LolitaMilyavskaya/videos/651656930003822/

В сети раскритиковали Лолиту, расхваливающую этот "подарок".

"Дошла до рекламы дерьма российского. Наверное, молодые любовники слишком дорогими стали", – прокомментировала подписчица Ольга Золотарюк.

"Уже за пуховик выступаешь. Желаю, чтобы далее и на паляницу не хватило", – написала Наталья Науменко.

"Да она скоро за бутылку водки и кусок колбасы будет выступать", – ответила ей Анастасия Валконская.

"Броник ты чумоходный, скоро он тебе понадобится, Лолка", – прокомментировала Nataliia Bakker.

Контекст:

Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.

Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.

В июле Лолита заявила об антисемитизме в Украине. В августе она снялась в оккупированном Крыму.

Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.

Теги: Лолита Милявская, реклама, певица, Лолита
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