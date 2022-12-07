"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"

Лолита появилась перед камерой в пуховике, расстегнула верхнюю часть и продемонстрировала внутреннюю, которая застегивается на молнию.

Певица назвала ее "броником".

В сети раскритиковали Лолиту, расхваливающую этот "подарок".

"Дошла до рекламы дерьма российского. Наверное, молодые любовники слишком дорогими стали", – прокомментировала подписчица Ольга Золотарюк.

"Уже за пуховик выступаешь. Желаю, чтобы далее и на паляницу не хватило", – написала Наталья Науменко.

"Да она скоро за бутылку водки и кусок колбасы будет выступать", – ответила ей Анастасия Валконская.

"Броник ты чумоходный, скоро он тебе понадобится, Лолка", – прокомментировала Nataliia Bakker.