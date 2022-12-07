"Дошла до рекламы дерьма российского". 59-летняя Лолита опозорилась, расхваливая пуховик с "броником"

Лолита появилась перед камерой в пуховике, расстегнула верхнюю часть и продемонстрировала внутреннюю, которая застегивается на молнию.
Певица назвала ее "броником".
В сети раскритиковали Лолиту, расхваливающую этот "подарок".
"Дошла до рекламы дерьма российского. Наверное, молодые любовники слишком дорогими стали", – прокомментировала подписчица Ольга Золотарюк.
"Уже за пуховик выступаешь. Желаю, чтобы далее и на паляницу не хватило", – написала Наталья Науменко.
"Да она скоро за бутылку водки и кусок колбасы будет выступать", – ответила ей Анастасия Валконская.
"Броник ты чумоходный, скоро он тебе понадобится, Лолка", – прокомментировала Nataliia Bakker.
Лолита Милявская родилась 14 ноября 1963 года в Мукачево Закарпатской области Украины. С 1987 года проживает в Москве.
Певица не осуждала российскую агрессию против Украины. Она сообщала, что эвакуировать дочь и мать из Киева ей помогли украинцы. Но в том же посте артистка высказала только сожаление, что цены на продукты в РФ слишком выросли.
В июле Лолита заявила об антисемитизме в Украине. В августе она снялась в оккупированном Крыму.
Лолита внесена в базу сайта theylovewar.com за замалчивание российской агрессии против Украины. Певица также находится в базе сайта "Миротворец" за участие в пропагандистских мероприятиях России, сотрудничество с пророссийскими террористическими организациями.