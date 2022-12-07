"Огонь огненный". Дорофеева показала, как гримируют ее тело за кулисами

В ролике Дорофеева показала, как визажист за кулисами гримирует ее тело с помощью кисти.
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"Огонь огненный", – прокомментировал подписчик fomkaserx.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло", выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.