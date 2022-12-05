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05 декабря, 2022
 
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"Куколка". Мейхер засветила татуировку на копчике

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Мейхер позировала в качестве модели
Мейхер позировала в качестве модели
Фото: meiherbymeiher / Instagram

40-летняя украинская певица Надежда Мейхер 5 декабря в Instagram своего именного бренда одежды разместила снимки, для которых позировала в черном боди и брюках из экокожи.

Мейхер снялась спиной к объективу, засветив татуировку на копчике.

Для одного из снимков она надела серую куртку.

"Куколка", – прокомментировал подписчик lev3559.

Контекст:

Мейхер родилась 10 апреля 1982 года в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища она поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы "ВИА Гра", в которой проработала с перерывами до 2011 года. После ухода из группы певица объявила о начале сольной карьеры.

У Мейхер трое детей. 15 августа 2002 года она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. 23 марта 2012 года в браке с российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым у певицы родилась дочь Анна, а 17 октября 2015-го – дочь Мария.

Весной 2016 года Мейхер выпустила первую капсульную коллекцию дизайнерской одежды под брендом Meiher by Meiher.

Певица занимается волонтерской деятельностью после нападения РФ на Украину.

Супруг Мейхер, российский бизнесмен Михаил Уржумцев называл войну РФ против Украины "происходящими событиями", избегая осуждения или поддержки российской агрессии. Отношения с Уржумцевым Мейхер не комментирует.

Теги: ВИА Гра, Надежда Мейхер, певица, татуировка, дизайнер, одежда
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