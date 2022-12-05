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05 декабря, 2022
 
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"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот

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Дорофеева: Сделано в Украине
Дорофеева: Сделано в Украине
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) 4 декабря в Instagram опубликовала снимки, для которых позировала в джинсах и топе.

Певица засветила живот.

"Сделано в Украине", – написала она.

Дорофеева анонсировала свой концерт в Черновцах, который состоялся в тот же день.

"Только украинки могут быть такими красивыми", – прокомментировала подписчица dorofeeva.nadya_.

"Ты чудо", – отметила она же.

"Пусятко", – написала ketkushnir.

Контекст:

Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и стекло" – выступала в дуэте с Позитивом.

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.

Теги: Время и Стекло, Надя Дорофеева, певица, живот
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