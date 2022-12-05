"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот

Певица засветила живот.
"Сделано в Украине", – написала она.
Дорофеева анонсировала свой концерт в Черновцах, который состоялся в тот же день.
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"Только украинки могут быть такими красивыми", – прокомментировала подписчица dorofeeva.nadya_.
"Ты чудо", – отметила она же.
"Пусятко", – написала ketkushnir.
Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. С декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и стекло" – выступала в дуэте с Позитивом.
В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину артистка уехала за границу. Дорофеева выступала в европейских странах с концертами в поддержку Украины. 9 августа певица сообщила, что вернулась в Киев.