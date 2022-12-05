"Пусенок", "Чудо". Дорофеева показала живот

Певица засветила живот.

"Сделано в Украине", – написала она.

Дорофеева анонсировала свой концерт в Черновцах, который состоялся в тот же день.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Только украинки могут быть такими красивыми", – прокомментировала подписчица dorofeeva.nadya_.

"Ты чудо", – отметила она же.

"Пусятко", – написала ketkushnir.