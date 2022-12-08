"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене

Vera: Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев Фото: ververa / Instagram

"Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Меня зовут Вера. И я украинка", – сказала певица на концерте.

После этих слов она расплакалась.

Vera добавила, что, все время находится со своей страной и помогает, но уже не могла сидеть на месте, и вернулась к концертной деятельности.