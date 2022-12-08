Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2022
 
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"Меня зовут Вера. И я украинка". Вера Брежнева, сменившая псевдоним на Vera, расплакалась на сцене

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Vera: Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев
Vera: Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев
Фото: ververa / Instagram

Бывшая участница украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева, сменившая имя на Vera, и занимающаяся волонтерством в Польше, вышла на сцену впервые за девять месяцев войны. Видео 8 декабря опубликовали на сайте канала "1+1" в проекте "УНІАН. Новини".

"Впервые за 20 лет карьеры у меня был перерыв в девять месяцев. Меня зовут Вера. И я украинка", – сказала певица на концерте.

После этих слов она расплакалась.

Vera добавила, что, все время находится со своей страной и помогает, но уже не могла сидеть на месте, и вернулась к концертной деятельности.

Контекст:

Псевдоним Брежневой был выбран исполнительницей, поскольку она родилась в городе Днепродзержинске Днепропетровская области. Оттуда родом и Леонид Брежнев, занимавший на протяжении 18 лет должность генерального секретаря КПСС.

19 октября Брежнева презентовала совместную песню с Tayanna под новым сценическим псевдонимом Vera.

В день премьеры пользователи сети вспомнили и растиражировали слова Брежневой, сказанные певицей в 2019 году в интервью российскому пропагандисту Вячеславу Манучарову.

"Я украинской певицей не была. Сама Украина меня не воспринимала. Чтобы считаться украинской певицей, надо, чтобы у тебя была песня на украинском языке. У меня их нет. Когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге", – сказала тогда Брежнева и предложила называть ее "певицей родом из Украины".

В сети заявили, что, записав украинскую песню после такого интервью, певица дала "мастер-класс по переобуванию".

В марте 2022 года Брежнева сообщила, что после нападения РФ на Украину живет в Италии. "Я волонтерю в пункте гуманитарной помощи в Италии, где нахожусь уже почти месяц", – написала тогда артистка. До этого артистка строила карьеру в РФ.

13 мая певица показала, как в Италии отметила день рождения супруга, украинского продюсера Константина Меладзе. Он замалчивает войну России против Украины.

Теги: Россия, Украина, Польша, война, война России против Украины, Вера Брежнева, ВИА Гра, певица, украинки
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