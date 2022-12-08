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08 декабря, 2022
 
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"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось

Каменских: Мечтаю, чтобы все наши герои вернулись к своим любимым, родным и дорогим
Каменских: Мечтаю, чтобы все наши герои вернулись к своим любимым, родным и дорогим 
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица Настя Каменских 7 декабря разместила в Instagram ролик, в котором под фонограмму спела свою песню "Додому".

Каменских предстала в белом свитшоте и с распущенными волосами.

"Что бы там ни было, искренняя любовь способна пережить все. Мечтаю, чтобы все наши герои вернулись к своим любимым, родным и дорогим", – написала она.

В сети обратили внимание на изменения во внешности певицы.

"На себя не похожа", – прокомментировала подписчица oksanavynohorodska.

"Ринопластика?" – спросила ronstantinovna.

Контекст:

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских вместе со своим мужем, рэпером и продюсером Потапом (Алексеем Потапенко) выехала в Испанию. Певица отмечает, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 млн грн. Она продолжает давать благотворительные выступления в поддержку Украины.

17 августа артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Теги: Настя Каменских, певица, певица NK, пластическая хирургия, ролик
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