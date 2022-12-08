"На себя не похожа", "Ринопластика?" В сети заметили, что лицо Каменских изменилось

Каменских: Мечтаю, чтобы все наши герои вернулись к своим любимым, родным и дорогим Фото: kamenskux / Instagram

Каменских предстала в белом свитшоте и с распущенными волосами.

"Что бы там ни было, искренняя любовь способна пережить все. Мечтаю, чтобы все наши герои вернулись к своим любимым, родным и дорогим", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В сети обратили внимание на изменения во внешности певицы.

"На себя не похожа", – прокомментировала подписчица oksanavynohorodska.

"Ринопластика?" – спросила ronstantinovna.